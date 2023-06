Il manga “Sampei“, incentrato sulle avventure del ragazzo pescatore omonimo, realizzato da Takao Yaguchi e serializzato a partire dal 1973, è un vero e proprio cult in grado di appassionare generazioni diverse.

Nel 1980 ne è stato tratto un anime di altrettanto successo, che è da poco divenuto disponibile alla visione sul canale tematico dedicato agli anime di Prime Video, “Anime Generation“, a cui è possibile accedere gratis per i primi sette giorni, proseguendo poi a un costo di 4,99 euro mensili.

L’anime, così come il manga, ha per protagonista un giovane allegro e vivace di nome Sampei, che vive in uno sperduto villaggio montano insieme al nonno Ippei. Proprio quest’ultimo decide di insegnare al nipote le tecniche della pesca, attività che fin da subito appassiona Sampei e per la quale si rivela oltretutto estremamente portato.

Il ragazzo decide così di partecipare a numerose gare di pesca, incontrando ogni volta mirabili avversari e confrontandosi con la cattura di creature acquatiche sempre più pericolose.

L’anime di “Sampei” su Anime Generation manterrà il medesimo doppiaggio italiano della versione originale, che vede Oreste Baldini prestare la propria voce al protagonista.

Oltre a lui, nel folto cast di doppiatori citiamo anche Diego Michelotti (Ippei), Antonella Baldini (Yurin), Massimo Lopez (Gyoshin), Lino Troisi (Capitan Hakab), Massimo Rossi (Shinji), Rodolfo Bianchi (Shoji), Vittorio Di Prima (Joji), Laura Boccanera (Aiko), Mario Milita (Mokutaru), Susanna Fassetta (Helen), Marco Guadagno (Jim) e Gabriele Carrara (Mister Marvin).

I primi 40 episodi di “Sampei” sono già stati rilasciati su Anime Generation, mentre mercoledì prossimo, 28 giugno, verranno pubblicati quelli successivi, fino al completamento dell’opera, dal 41 al 109.