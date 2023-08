Dopo l’uscita di “Come se“, datato 2021, la giovane artista italiana Sara Zais torna a deliziarci con un nuovo brano pop appartenente al suo ultimo album in uscita nel 2023: si intitola “Venti“, e qui di seguito andremo ad analizzarne più nel dettaglio il significato e il testo.

Partiamo subito!

Significato di “Venti”

Questa canzone parla di voglia di riprendersi in mano la propria vita, di tornare a sperare dopo un periodo buio, di dimenticare tutto il mondo e di godersi il fugace presente, nonostante comunque i problemi e soprattutto l’ansia per il futuro siano sempre dietro l’angolo.

Testo della canzone

Era un lunedì come gli altri

A poco meno di un mese dai miei vent’anni

Quando d’improvviso il treno fischiò

E sai

Quando ti svegli la mattina

Dopo tanto tanto tanto tempo

Ormai

Avevo perso le speranze quasi tutte le mie forze

Non pensavo di rialzarmi mai

Mai mai mai

Ma poi tutto cambiò

È sempre stato più facile

Fingere di non avere

Un sogno nel cassetto mi chiedi cosa aspetto

Pensavo fosse solo una malattia

Ma quando scrivo il tempo si ferma e perde il senso

Rincorre le lancette e scivola via

Dimentichiamo il mondo solo per un attimo

Fino a mezzanotte

Ancora mille volte

Ho visto la paura ora paura non ne ho

Ho sempre creduto al destino

Qualcosa di buono mi guida da lassù

Ma ora che l’oblio si avvicina

Sperare di farcela non mi basta più

Ho l’ansia sulla pelle

Se mi guardi bene puoi vedere cosa sento

Lo dico ma mi pentirò

È sempre stato più facile

Fingere di non avere

Un sogno nel cassetto mi chiedi cosa aspetto

Pensavo fosse solo una malattia

Ma quando scrivo il tempo si ferma e perde il senso

Rincorre le lancette e scivola via

Ci ho messo un po’

Per vedermi coi tuoi occhi darò colpa alla miopia

Cavalcherò

Quest’ondata di ottimismo fino a quando andrò in apnea

Chiedimi tutto e ti dirò

Che non c’è un’unica risposta

Sbircio il futuro da un oblò

Ma è buio e non vedo la costa

Ho un sogno nel cassetto mi chiedi cosa aspetto

Pensavo fosse solo una malattia

Ma quando scrivo il tempo si ferma e perde il senso

Rincorre le lancette e scivola via

Dimentichiamo il mondo solo per un attimo

Fino a mezzanotte

Ancora mille volte

Ho visto la paura

Ora paura non ne ho.

–

Dopo aver letto il significato e il testo di “Venti”, diteci nei commenti cosa pensate voi di questo singolo!