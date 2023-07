Ispirata all’omonimo fumetto di Neil Gaiman, pubblicato tra il 1989 e il 1996, “The Sandman” è un serie Netflix che, pur avendo attirato alcune critiche da parte dei fan dell’opera originale in merito alla scelta degli attori del cast, ha riscontrato una buona dose di successo sia a livello di pubblico che di critica.

Proprio per questo motivo, al termine della prima stagione trasmessa su Netflix durante il mese di agosto dello scorso anno, ci si è subito chiesti se la serie potesse essere rinnovata per una nuova tranche di episodi, in grado di espandere il mondo del Re dei Sogni Morfeo, interpretato da Tom Sturridge, così come avviene nella sua controparte cartacea.

L’annuncio della produzione della seconda stagione di “The Sandman” è arrivata tre mesi più tardi, in quel di novembre; successivamente, silenzio totale.

A proposito di ciò, il produttore Peter Friedlander ha affermato di volersi prendere il giusto tempo insieme allo showrunner della serie, Allan Heinberg, e allo stesso Neil Gaiman, allo scopo di fare le cose con calma e non rovinare l’ottimo lavoro fatto con la prima stagione, ed anzi, di regalare agli spettatori qualcosa di ancor più grandioso e iconico.

Ma ora come stanno procedendo i lavori? Scopriamolo qui di seguito.

Seconda stagione di “The Sandman”: a che punto siamo e quali novità aspettarci

Il tempo è passato, e i fan chiedono sempre più a gran voce maggiori informazioni sulla produzione di The Sandman 2.

La risposta ce la fornisce Neil Gaiman, il quale ha confermato che ormai i copioni sono stati completamente scritti e le scenografie sono attualmente in fase di progettazione.

Non vi è dunque ancora nulla di certo in merito alla papabile data di uscita della seconda stagione di “The Sandman“, ma ciò che per il momento sappiamo è che in essa faremo la conoscenza di un nuovo importante personaggio, l’Eterno più giovane di tutti, Delirio.

Oltre a ciò, nelle prime immagini provenienti dal set di The Sandman 2 pubblicate sulla pagina ufficiale di Twitter, vediamo il protagonista Morfeo insieme ad un misterioso individuo totalmente vestito di bianco, la cui identità non è chiara. Secondo le prime indiscrezioni, però, potrebbe trattarsi di Orfeo, già presentato nei fumetti originali a cui la serie è ispirata.

