“Camilo è un cantautore e cantante fantastico,” ha detto Gomez dell’artista colombiano che ha collaborato con lei in 999.

Possiamo dirlo con certezza, Selena Gomez si è completamente avvicinata al pop in lingua spagnola con Revelación, l’EP di sette canzoni che l’ha vista collaborare con star del reggaeton come Rauw Alejandro e Myke Towers. Quello che sentiamo in “999” è un suono simile alle altre canzoni ma più soft.

La voce sexy e delicata di Gomez si adatta perfettamente a quella di Camilo ed è quasi difficile distinguerli in alcuni punti della canzone dove duettano insieme.

Camilo ha scritto “999” e l’ha prodotta insieme a Edgar Barrera e AC.

Il video musicale di “999”, diretto da Sophie Muller e che puoi vedere qui sopra, presenta un ritmo disinvolto e ogni scena è ricca di effetti luminosi che danno colore alle ambientazioni e anche ai capelli di Selena Gomez. Gomez indossa diverse parrucche che cambiano colore… dal giallo al violo.

Selena Gomez con un vestito verde e a piedi nudi nel video di 999.

Il significato di 999 di Selena Gomez e Camilo

La canzone “999” e il video musicale di accompagnamento sono stati rilasciati giovedì.

“Volevo dirti una cosa da molto tempo ma non ci riesco. Mi viene la pelle d’oca ogni volta che ti vedo. Ho già cercato su internet per vedere se è normale. Mi sento così bene e allo stesso tempo così male”, canta Gomez nella traccia. Selena Gomez dal testo di 999.

Il romantico brano pop parla di “qualcuno che vorrebbe dare il massimo in amore, ma resiste all’ultimo passo, andando contro ciò che il suo cuore desidera”, secondo il comunicato stampa del singolo.

Gomez si è affezionata al progetto dopo aver ascoltato la “bellissima” canzone, come ha detto in un Q&A con Camilo. “Quando l’hanno suonata per me, ho pensato: ‘oh mio Dio. Suona così bene.’ Mi è piaciuta subito”.

Qualche ora prima dell’uscita della canzone, Camilo ha anche condiviso un video su Instagram Storie in cui esprimeva ciò che ammira di più di Gomez, dicendo: “Una delle cose che ammiro di più di Selena, non è solo il suo talento e la sua carriera, ma anche il rapporto che ha con i suoi fan e la sua gente”.

Gomez ha anche condiviso un dolce messaggio ai fan di Camilo, che si chiamano Tribu.

Il testo di 999 di Selena Gomez e Camilo

[Intro: Selena Gomez, Selena Gomez & Camilo]

Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo

Se me pone la piel de gallina cada vez que te veo

Ya busqué en internet pa’ ver si es normal

Sentirse tan bien y a la vez tan mal

Quererte besar sin poder besarte

Tocar sin poder tocarte

[Pre-Ritornello: Selena Gomez & Camilo]

No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio

No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario

Quiero que esta noche vengas de visita

De fondo poner tu playlist favorita

Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio

[Ritornello: Selena Gomez & Camilo, Selena Gomez]

Yo sé que piensas en mí

Y el corazón se te mueve

Si tú quieres ir a mil

Yo estoy en novecientos noventa y nueve

Yo sé que piensas en mí (Yo sé que piensas en mí)

Y el corazón se te mueve (Y el corazón se te mueve)

Si tú quieres ir a mil

Yo estoy en novecientos noventa y nueve

[Verso 1: Camilo]

Yo sé que pa’ estar a mil hay que empezar de cero

Primero cae la lluvia ante’ del aguacero

Y pa’ serte sincero, yo ya no me espero

No tengo duda’ que esto es amor verdadero, mmm

Llevo ya rato pensando en la noche perfecta

Cuando ya pueda tenerte completa

Tú y yo volando sin avioneta

Viajando sin maleta

[Pre-Ritornello: Selena Gomez & Camilo, Camilo]

No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio (Ya tengo el espacio)

No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario (Sí, sí, sí, sí)

Quiero que esta noche vengas de visita (Ah)

De fondo poner tu playlist favorita

Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio (No quiero, yo no quiero)

[Ritornello: Selena Gomez & Camilo, Camilo]

Yo sé que piensas en mí

Y el corazón se te mueve (El corazón se te mueve)

Si tú quieres ir a mil

Yo estoy en novecientos noventa y nueve (Noventa y nueve)

Yo sé que piensas en mí

Y el corazón se te mueve (El corazón se te mueve)

Si tú quieres ir a mil

Yo estoy en novecientos noventa y nueve (Sí, sí, sí, sí)

[Verso 2: Selena Gomez & Camilo, Ambos]

Tengo gana’ ya de estar contigo (Tengo gana’)

Lo que hicimo allá, en mi cabeza

No soy la primera, pero sí que sea lo mío

Los último’ labios que besas

[Pre-Ritornello: Selena Gomez & Camilo]

No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio

No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario

Quiero que esta noche vengas de visita

De fondo poner tu playlist favorita

Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio

[Ritornello: Selena Gomez & Camilo, Selena Gomez]

Yo sé que piensas en mí

Y el corazón se te mueve

Si tú quieres ir a mil

Yo estoy en novecientos noventa y nueve

Yo sé que piensas en mí (Yo sé que piensas en mí)

Y el corazón se te mueve (Y el corazón se te mueve)

Si tú quieres ir a mil

Yo estoy en novecientos noventa y nueve