“Single Soon” è il nuovo singolo di Selena Gomez, disponibile da oggi 25 Agosto 2023.

Selena Gomez ha finalmente soddisfatto l’attesa dei fan. La cantante, via social, nei giorni scorsi ha condiviso la cover di un brano inedito, “Single Soon” pubblicato oggi. Negli ultimi tempi era impegnata con la promozione della sua linea Rare Beauty e dagli impegni di attrice per la terza stagione di “Only Murders in the Building”.

Ma finalmente è tornata anche a fare musica, sebbene la canzone non sia il primo capitolo del suo nuovo album, come specificato dalla stessa Gomez via Instagram:

“Voi chiedete nuova musica da un po’. Dato che non ho ancora finito la lavorazione del mio terzo disco, volevo pubblicare una piccola canzone divertente che ho scritto tempo fa che è perfetta per la fine dell’estate”.

Il significato di “Single Soon” di Selena Gomez

“Single Soon” è un primo assaggio della sua musica inedita. Il pezzo è prodotto da Benny Blanco e Cashmere Cat. Si tratta di un brano nato come regalo speciale per i fan che da tempo stavano aspettando con impazienza la nuova musica di Selena Gomez, la canzone è disponibile anche su un vinile 7 pollici in edizione limitata.

Il brano è accompagnato da un bellissimo videoclip in cui l’artista si diverte ad uscire la sera con le sue amiche e lascia il fidanzato, preparandosi a diventare single, con un bigliettino: “I’m sorry. I can’t. Don’t Hate Me (Scusami. Non posso. Non odiarmi).

Questa nuova canzone segue l’immenso successo della sua collaborazione con la star Rema nel remix di “Calm Down” in cima alle classifiche di Billboard Hot 100 e certificato 3 volte disco di platino dalla RIAA.

La traduzione di “Single Soon” di Selena Gomez

Dovrei farlo al telefono?

Dovrei lasciare un bigliettino nella tasca del suo cappotto?

Sì

Forse semplicemente scomparirò

Non voglio vedere una lacrima

E il fine settimana è quasi arrivato

Sto scegliendo questo vestito

Provando queste scarpe

Perché presto sarò single

Presto sarò single

So che sarà un disastro

Quando darò la notizia

Ma presto sarò single

Presto sarò single

Esco con chi voglio

Resto fuori fino a tardi, se voglio

Farò quello che voglio fare

Sto scegliendo questo vestito

Provando queste scarpe

Perché presto sarò single

Presto sarò single

Lo so, ho una manutenzione un po’ alta

Ma vale la pena provarci

Potrebbe non fornire una ragione per cui

vabbè

Ci siamo divertiti entrambi molto

È ora di trovarne un altro

Tutta la colpa del sentirsi giovani

Sto scegliendo questo vestito

Provando queste scarpe

Perché presto sarò single

Presto sarò single

So che sarà un disastro

Quando darò la notizia

Ma presto sarò single

Presto sarò single

Esco con chi voglio

Resto fuori fino a tardi, se voglio

Farò quello che voglio fare

Sto scegliendo questo vestito

Provando queste scarpe

Perché presto sarò single

Presto sarò single

Sì, presto sarò single

Sì, presto sarò single

Sì, presto sarò single

Sì, presto sarò single

Sto scegliendo questo vestito

Provando queste scarpe

Perché presto sarò single

Presto sarò single

So che sarà un disastro

Quando darò la notizia

Ma presto sarò single

Presto sarò single

Esco con chi voglio

Resto fuori fino a tardi, se voglio

Farò quello che voglio fare

Sto scegliendo questo vestito

Provando queste scarpe

Perché presto sarò single

Presto sarò single

Bene, chi sarà il prossimo?

