Nel giorno in cui è ufficialmente iniziata l’estate, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti ha deciso di fare un grande regalo a tutti i suoi fans e ha pubblicato “Sensibile all’estate”, singolo perfetto da cantare e ballare durante i suoi concerti.

Dopo il grande successo di “I Love You Baby” e dopo la pubblicazione del video del brano “Alla Salute“, il cantautore romano porterà anche “Sensibile all’estate”, novità di questa stagione nel suo “Jova Beach Party”, che inizierà il 2 Luglio.

Il video ufficiale, del nuovo singolo, come ha fatto trapelare Jovanotti, verrà girato proprio durante le prime due tappe del suo tour a Lignano, il 2 e 3 Luglio.

“Sensibile all’estate” è prodotto da Capitol Records Italy e segna una nuova puntata del “Disco del Sole” che si arricchisce così di un’altra stagione musicale, continuando ad aggiungere brani che vanno piano piano a comporre il disco completo prossimo alla pubblicazione.

Il significato di “Sensibile all’estate” di Jovanotti

“Sensibile all’estate” di Jovanotti è un brano che racconta la forza dell’amore che riesce a far accadere le cose. L’amore, infatti è potenza, creatività e magia e riesce davvero a far sorgere il sole.

Il brano è leggero, fresco e la sua scrittura è al servizio di un sound immediato ed accurato, perfetto per lasciarsi andare, sentirsi fortunati e innamorati tra le onde del mare e la sabbia. Una vera e propria colonna sonora che tocca il cuore e fa ballare tutti.

Lo stile del pezzo richiama al genere pop, tipico del cantautore, ed è nato da un testo che ha preso forma nel corso degli anni, infatti prima di trovare la musica e il mood giusto ci sono voluti molti tentativi tra arrangiamenti e idee di produzione.

Il testo di “Sensibile all’estate” come ha dichiarato Jovanotti, è arrivato dalle circostanze che ha vissuto in prima persona e che la vita gli ha messo davanti. Il brano è nato quindi con un enorme desiderio da parte del cantante di riveder fiorire il mondo intorno a lui.

Il testo di “Sensibile all’estate” di Jovanotti

cosa non farei per te

che sei sensibile all’estatе

Di inverno ti nascondi, ma poi

Riprendi i tuoi colori e mi fai:

Guarda, guarda, guarda, guarda

Guarda chе sole che c’è là fuori

oh oh

Guarda che sole che c’è là fuori

oh oh

Guarda che sole che c’è là fuori

Sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale

Sei contenta?

Ho deviato via i pensieri più neri

Spalancato le finestre dei cieli

Perché tu vedessi come ti vedo io da qui

Margherita

Che non ha bisogno di giardiniere

Solo terra, pioggia e un raggio di sole

E amore

E cosa non farei per te

Che sei sensibile all’estate

D’inverno ti nascondi, ma poi

Riprendi i tuoi colori e mi fai:

Guarda, guarda, guarda, guarda

Guarda che sole che c’è là fuori

oh oh

Guarda che sole che c’è là fuori

oh oh

Guarda che sole che c’è là fuori

Sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale

Mando la luna argentata sulle onde del mare

Metto i sorrisi alle bocche per salutare

E sale sulla pelle, zucchero dentro la frutta

Vita che ritorni a risplendere, vai a tutta

Mille pericoli ovunque stanno in agguato

E la tua faccia nascosta dietro a un gelato

Ci sei riuscita a stupirmi con il coraggio

Di nuovo estate, di nuovo in viaggio

Cosa non farei per te che sei

Sensibile all’estate

oh oh

Guarda che sole che c’è là fuori

ohoh

Guarda che sole che c’è là fuori

oh oh

Guarda che sole che c’è là fuori

oh oh

Sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura

sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura

E tu hai già ascoltato “Sensibile all’estate” di Jovanotti? Lascia un commento!