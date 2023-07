Silo è una serie televisiva che ha fatto il suo debutto su Apple Tv + lo scorso maggio. All’attivo ha, al momento, una sola stagione per un totale di dieci episodi di cui l’ultimo andato in onda proprio pochi giorni fa.

Una trama avvincente in grado di attirare la curiosità del pubblico tanto che, nel giro di poco tempo, è diventata una delle serie tv più viste in assoluto. E questo ha permesso ad Apple Tv + di prendersi una rivincita nei confronti dei diretti avversari quali Netflix, Disney + ed Amazon Prime Video. La serie tv si basa sui romanzi popolari della Trilogia del Silo scritti da Hugh Howey e ci racconta la storia degli ultimi diecimila abitanti del pianeta Terra che sono protetti dal mondo esterno (tossico e mortale) grazie alla loro casa profonda un miglio. Ma questo Silo quando è stato costruito? E per quale motivo? Non è dato saperlo ed anzi tutte le persone che provano ad indagare vanno incontro a conseguenze fatali. Juliette Nichols (interpretata dall’attrice Rebecca Ferguson) è un ingegnere alla ricerca di risposte sull’omicidio di una persona a lei cara, ma mentre fa le sue ricerche si imbatte in un mistero intricato molto più di quello che potrebbe mai immaginare ed arriva a capire che se non sono le bugie ad ucciderti, allora ci pensa la verità.

E dopo l’episodio finale senza dubbio Silo è riuscito ad attirare l’attenzione di tutti. Di seguito vi lasciamo la spiegazione dell’ultimo episodio, ma se non hai ancora avuto modo di guardare la fine della serie tv non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati. Il decimo episodio aveva come titolo Outside, ovvero All’estero e possiamo affermare che molti noti rimasti in sospeso fino ad ora sono finalmente venuti a galla.

La spiegazione dell’episodio finale di Silo

Vediamo Juliette che si rende conto di una verità in grado di cambiare la vita all’aria aperta, al di fuori del Silo: “Ci stanno mentendo. Tutti devono vederlo” afferma senza timori. Una volta che Bernard si rende conto che Juliette sta usando lo scivolo della spazzatura per viaggiare, lui e Sims ordinano ad una squadra di gettare i materiali riciclabili nella speranza di metterla fuori combattimento. Quando un oggetto particolarmente pesante precipita verso di lei, la ragazza lascia andare la scala e cade verso la sua possibile morte. I suoi amici riescono a salvarla, ma Judicial è alla porta di Walker per prendere Juliette e distruggere il disco rigido nel più breve tempo possibile. Juliette accetta di andare con Bernard dopo un rapido addio a Walker, accetta anche di rinunciare al suo diritto a un’udienza giudiziaria, a condizione che Bernard le mostri cosa è successo realmente a George. Bernard porta Juliette nella stanza di sorveglianza e mostra le riprese di George il giorno in cui è morto. A quanto pare George si fermò davanti la telecamera annunciando che, da li a poco, sarebbe stato torturato per rinunciare al disco rigido, poi un sorriso dritto in telecamera, le braccia sul petto e la sua caduta all’indietro dalla ringhiera, il tutto fatto di proposito.

Rebecca Ferguson in Silo

A pochi minuti dal grande evento, Bernard si prende un momento con Juliette e rivela che i suoi genitori non avrebbero dovuto avere figli. “Sei stato di grande aiuto al silo, ma una volta diventato sceriffo e hai iniziato a indagare sulla morte di Wilkins, sei diventato una minaccia mortale per la nostra sopravvivenza”, dice. “Sai che il display è una bugia, quindi perché non dici semplicemente alla gente che va bene uscire?”. Juliette non ci sta e chiede: “E la porta? La massiccia porta d’acciaio in fondo al silo che George ha trovato? Perché non lo dici alla gente?” Bernard sembra confuso quando viene a sapere della porta, ma alla fine dice che i fondatori del silo li hanno lasciati con molti misteri e onora la sua ultima richiesta dandole il distintivo dello sceriffo Holston prima che se ne vada. Juliette afferma di non avere paura. Quando esce dal silo vede lo stesso mondo pittoresco e colorato del video sul disco rigido. Si avvicina alla telecamera del silo, tira fuori il suo straccio per pulire e lo lascia cadere a terra in un ultimo atto di ribellione.

Tutto sembra andare bene, ma Bernard assicura a Sims che Juliette sarà morta prima che raggiunga l’albero. Come quelli prima di lei, cade a terra giusto in tempo. Ma ci rendiamo presto conto che non è perché è in difficoltà fisiche. È inciampata in un oggetto che le è invisibile, ma visto molto chiaramente attraverso la finestra del silo. Si china a terra e tasta intorno, innescando un problema tecnico di simulazione nel display del casco che sperava fosse reale. Un Bernard in preda al panico si rende conto che Juliette sa e persino Sims è all’oscuro perché quando guarda Bernard, l’uomo dai molti segreti sta già correndo verso la stanza del server. Ora pienamente consapevole che il corpo dello sceriffo Hoston è sotto di lei (anche se non può vederlo), Juliette gli posa il distintivo e continua ad andare avanti. Considerando le morti e chiedendosi perché anche lei non sia ancora caduta a terra. Walker ha assicurato che la sua tuta fosse dotata del suo nastro termico di alta qualità e, alla fine, le ha salvato la vita.

Mentre Juliette raggiunge la cima della collina e guarda un prato erboso con fiori, alberi e uccelli, Bernard raggiunge la sala server, apre la sua chiave 18 e disabilita il bellissimo display di Juliette, rivelando la più grande paura di tutti. Il mondo desolato e arido visto dall’interno del silo è, infatti, la realtà. E con una città lontana, sporcizia e cadaveri che la circondano, Juliette non ha altra scelta che continuare a camminare. Mentre la telecamera fa una panoramica, vediamo che il terreno davanti a lei è pieno di altri ingressi al silo, e in qualche modo ci rimangono ancora più domande rispetto a quando abbiamo iniziato. Bernard diceva la verità, e il mondo fuori dal silo è sempre stato pericoloso? Per quanto tempo può sopravvivere Juliette? Dove va da qui? Qual è il problema con tutti quegli altri ingressi ai silos? E la porta di cui parlava George? Porta a un altro silo? Tante domande che sono sorte spontanee alla fine della prima stagione e che hanno bisogno di trovare risposte. Silo è già stato rinnovato per una seconda stagione, non poteva essere altrimenti. Al momento non ci è ancora dato sapere quando il nuovo capitolo arriverà sul piccolo schermo, ma se tutto andrà per il verso giusto dovrebbe arrivare entro la fine del 2024 per non far passare troppo tempo dalla prima stagione. E senza dubbio troveremo ancora Rebecca Ferguson nei panni di Juliette Nichols pronta a farci vivere nuove emozioni ed avventure.

E tu hai già visto Silo? Cosa ne pensi dell’episodio finale? Ti aspettiamo nei commenti!