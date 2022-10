Uno dei super eroi più amati nell’ultimo periodo è, senza dubbio, Posaman. Un super eroe che ha un potere particolare, ovvero quello di saper fare pose degne da copertina. Ha ottenuto un grande successo dopo aver partecipato a LOL – Chi ride è fuori poiché gli ha dato la possibilità di far conoscere meglio questo personaggio e così Amazon Prime Video ha deciso di scommettere su di lui.

È in arrivo la serie tv Sono Lillo dove il protagonista è, ovviamente, Lillo Petrolo nei panni di Posaman. Lillo è un comico di Roma classe 1962 diventato famoso grazie al duo Lillo & Greg insieme all’amico e collega Claudio Gregori ed insieme hanno lavorato anche a Le Iene. Al momento sappiamo che Sono Lillo avrà una prima stagione a cui, probabilmente, ne seguiranno altre se ci sarà un buon riscontro da parte del pubblico e la produzione sarà affidata a Lucky Red. Otto episodi sotto la regia di Eros Puglielli. Ovviamente, la serie è stata ideata dal protagonista Lillo Petrolo insieme a Tommaso Renzoni (che si è occupato anche della sceneggiatura) e Matteo Menduni. Nel cast troviamo nomi importanti del mondo del cinema e della comicità italiana come Pietro Sermonti, Sara Lazzaro, Caterina e Corrado Guzzanti, Michela Giraud, Maccio Capatonda, Sara Lazzaro, Cristiano Caccamo, Maryna, Camilla Filippi, Paolo Calabresi e molti altri.

Lillo nei panni di Posaman in LOL – Chi ride è fuori

Vedremo Posaman nel pieno del suo successo dopo la partecipazione a LOL – Chi ride è fuori, ma purtroppo si sa che tutto questo successo porta sempre dei risvolti negativi, soprattutto nella sfera della vita privata. Infatti, la moglie (interpretata da Sara Lazzaro) non sopporta più la fama del marito e gli chiede di scegliere tra il successo nella vita professionale o la loro storia d’amore. Il debutto ufficiale è stato durante la Festa del Cinema di Roma, mentre sulla piattaforma di streaming Sono Lillo arriverà con il nuovo anno, precisamente il 5 gennaio 2023, pronto per tenere compagnia ai telespettatori durante gli ultimi momenti delle vacanze natalizie e dare la spinta necessaria per affrontare al meglio il nuovo anno con tante risate.

Il trailer di Sono Lillo

Nel frattempo, Amazon Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale di Sono Lillo dove vediamo Lillo Petrolo con Posaman che gli rivela come non potrà mai liberarsi di lui. Mentre il comico vuole cambiare strada nonostante le difficoltà con la moglie che è stanca di fargli da madre. È disposto ad iniziare qualsiasi lavoro, anche ad entrare in un’azienda di vino nonostante la sua ignoranza in materia, ma non tutto sarà così facile perché “Posaman è come la mamma, non si tocca”.

E tu cosa ne pensi del personaggio di Posaman? Seguirai la serie tv Sono Lillo? Ti aspettiamo nei commenti!