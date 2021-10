I sogni febbrili si riferiscono a incubi bizzarri e intense emozioni che un corpo sperimenta quando cerca di combattere un’infezione (febbre). Basato su un libro di Samanta Schweblin, il thriller psicologico di Netflix, Distanza di Sicurezza, è un film spagnolo (Distancia de Rescate) diretto da Claudia Llosa.

L’intricata trama segue una donna, Amanda, che sente la voce di un bambino. La voce persuade Amanda a rivisitare il passato e a scrutare i piccoli dettagli. Le visioni intricate riveleranno la causa della sua “febbre” contagiosa e una tragedia inevitabile che la attende.

Il romanzo di Samanta Schweblin del 2014 non è a corto di metafore e Claudia Llosa cerca di adattarle sullo schermo. La narrazione combina elementi soprannaturali con problemi ambientali che colpiscono gli esseri umani.

Riassunto della trama di “Distanza di Sicurezza”

Una giovane madre, Amanda Casali (Maria Valverde), si ritrova sdraiata nel bosco e sente dei vermi che le strisciano sul corpo (probabilmente a causa di una fascicolazione). Qualcuno la trascina e la voce di un bambino, David, chiede ad Amanda di restare sveglia per capire cosa le sta succedendo.

La voce guida Amanda e gli ricorda gli incidenti delle ultime settimane.

In un flashback, Amanda e la sua giovane figlia, Nina, si recano in un piccolo villaggio in Argentina. Un broker, Geser, porta Amanda nella casa dove ha intenzione di trascorrere l’estate. Il defunto padre di Amanda ha visitato il Lago San Lucas quando Amanda era giovane. Vuole vedere il lago con suo marito, Marco, e trascorrere un po’ di tempo insieme in famiglia.

Mentre Amanda si sistema, la sua vicina, Carola, porta due secchi d’acqua. L’acqua gioca un ruolo essenziale in tutto il film. La voce di David condivide dettagli intricati con Amanda. Scopre presto che David è il figlio di Carola. Si comporta in modo strano da quando si è ammalato. Per qualche ragione, Carola chiede ad Amanda di non far giocare Nina con David. Il mistero viene svelato ulteriormente quando Carola rivela il bizzarro incidente accaduto a David.

Nelle prossime righe sono presenti alcuni spoiler sul film Distanza di Sicurezza.

Cosa è successo a David?

Nel suo libro, Samanta Schweblin cita “Rescue Distance”. È il filo che lega una madre ai suoi figli e misura la distanza tra i due. Il filo si stringe man mano che aumenta la distanza tra la madre e la figlia. Le madri speculano sempre sul pericolo e misurano la distanza di soccorso in modo da poter proteggere i propri figli. Ma a volte, la tragedia prende il sopravvento.

Carola ha spiegato ad Amanda che quando David è nato, era paranoica. Pensava che fosse nato deforme. Perché tutti gli altri bambini del villaggio contadino argentino sono nati deformi per ragioni svelate alla fine del film. Sebbene David sia nato come un bambino sano, in seguito ha avuto altri problemi.

Il marito di Carola, Omar, era un allevatore di cavalli da corsa. Un’estate, Omar ha portato illegalmente uno stallone per farlo accoppiare con due fattrici. A quel tempo, Carola lavorava per suo marito. Un giorno, quando Omar era via, lo stallone scappò dal recinto e fuggì nel bosco. Carola e il giovane David seguirono il cavallo. Mentre Carola sellava lo stallone, David, nella sua innocenza infantile, iniziò a giocare in un ruscello. Carola, in fretta, riportò a casa il cavallo e David.

Tuttavia, più tardi, il cavallo morì avvelenato e David sviluppò una febbre alta. Carola ha spiegato che il ruscello è stato probabilmente avvelenato e ha infettato la creatura così come David.

In che modo Carola ha salvato David?

Carola ha detto ad Amanda di aver visto molte cose strane in città. Ha di nuovo accennato ai bambini deformi. Da madre preoccupata, Carola non ha aspettato l’arrivo del medico di campagna. Carole ha portato David da un medico/santone del villaggio. Viveva in una casa isolata chiamata “La Casa Verde” e la donna che ci viveva era famosa per i poteri di guarigione.

La donna ha esaminato il corpo di David e ha scoperto che era stato avvelenato. Il suo corpo era troppo fragile per combattere l’infezione e solo la migrazione delle anime lo avrebbe salvato. La donna ha spiegato che se fossero riusciti a migrare lo spirito di David in un corpo sano, anche parte del veleno sarebbe andato via con lui. Nel processo, metà dello spirito di David avrebbe lasciato il suo corpo e la migrazione avrebbe portato uno spirito sconosciuto nel corpo malato. In parole povere, David non sarebbe stato più David, ma Carole avrebbe potuto abbracciare ancora una volta il corpo di suo figlio.

Carola ha preso la difficile decisione di salvare David, accettando una migrazione soprannaturale. La maga ha iniziato i rituali e lo spirito di David è stato diviso tra due corpi. Ha portato via il veleno, e le difese immunitarie di David hanno combattuto contro la restante parte di veleno. Il corpo di David è sopravvissuto alla tragedia, ma presto Carola si è resa conto che non era più suo figlio quello vicino a lei. Assomigliava a David, ma internamente era completamente diverso.

Cosa ha avvelenato David?

Per tutto il film, David ha chiesto ad Amanda di prestare attenzione ai dettagli mentre rivisitava il passato. Il mistero era nascosto nei dettagli.

Il veleno era mescolato in un liquido trasparente essenziale per la nostra sopravvivenza. L’acqua del villaggio è stata avvelenata dai pesticidi che hanno causato la morte di uomini e animali. Era anche anche la causa delle deformità congenite testimoniate nel villaggio. In una scena, Amanda ha visitato il negozio del villaggio e ha visto una bambina di nome Abigail nel negozio. Come molti altri bambini del villaggio, anche Abigail soffriva di deformità fisiche.

Nei suoi sogni, Amanda ha visto David che l’ha avvertita di lasciare la città per salvare la sua vita. A un certo punto Amanda ha preso la macchina e si è allontanata. Andando via, ha visto un gruppo di bambini deformi attraversare la strada. David ha detto ad Amanda che pochissimi bambini nascono normali nel villaggio.

L’acqua avvelenata stava lentamente uccidendo tutto e tutti nel villaggio. In una scena, Carola ha chiamato David “mostro” e ha ricordato un incidente in cui David stava seppellendo gli uccelli morti nel giardino. Carola credeva che David li avesse uccisi, ma David disse ad Amanda di aver trovato gli uccelli morti che galleggiavano nel fiume. Di proposito, la trama ha evidenziato ripetutamente l’acqua contaminata senza rivelare altri dettagli.

Cosa ha avvelenato Amanda e Nina?

Alla fine, prima di lasciare la città, Amanda decide di fare un’ultima visita a Carola. Lavorava in un’azienda di pesticidi e probabilmente aveva una vaccinazione contro il veleno. Mentre Amanda aspettava Carola, un lavoratore fuori dall’ufficio ha fatto cadere accidentalmente un contenitore pieno di pesticidi. Amanda ha aspettato Carola fuori dalla struttura dove gli operai hanno spruzzato i pesticidi.

Qualche istante dopo, Carola passeggia con Amanda e Nina nei campi di grano. Successivamente, Amanda ha un ictus e viene ricoverata in ospedale. Nel suo sogno febbrile, Amanda vede la rugiada sull’erba del grano.

Nina corre da Amanda nel suo sogno febbrile e le dice che si era bagnata di rugiada. Amanda pensò che fosse solo “rugiada” e tirò fuori un ghiacciolo infetto da rugiada velenosa. Ne ha dato uno anche a Nina, che è stata ugualmente colpita dal veleno. Alla fine, Amanda ha scoperto che non si trattava di rugiada, ma piuttosto i pesticidi che i coltivatori stavano spargendo sul campo. Erano ovunque. Non ha mai piovuto nel villaggio, ma ogni mattina Amanda ha trovato la rugiada sul parabrezza della sua auto. I pesticidi si sono riversati nell’acqua che probabilmente ha avvelenato l’intera città.

Amanda è sopravvissuta?

Il villaggio non aveva strutture mediche adeguate e non aveva nemmeno un medico appropriato per le emergenze. Amanda è stata ricoverata in una struttura che sembrava l’infermeria di una scuola. L’infermiera le ha detto che il dottore stava arrivando, ma Carola sapeva che quando sarebbe arrivato il medico, sia Amanda che Nina sarebbero morte. Senza il permesso di Amanda, Carola decide di portare Nina alla casa della strega per un’altra migrazione e salvargli la vita. Amanda, nel suo sogno febbrile, ha detto a David che Carola voleva Nina per sé.

Carola probabilmente aveva un secondo fine in tutta la faccenda. Dopo la migrazione di David, il suo corpo perse una parte della sua anima e Carola desiderava riempire il vuoto con un’anima di sua somiglianza. Per tutto il film, Carola è andata davvero d’accordo con Nina e probabilmente voleva una parte dell’anima di Nina per il corpo di David.

Fin dall’inizio, David stava cercando di avvertire Amanda delle intenzioni di sua madre nel sogno febbrile. Era David che stava trascinando Amanda nel bosco. Amanda ha chiesto a David di portarla alla Casa Verde per salvare Nina e la sua anima. David ha preso il corpo di Amanda immobilizzato dalla febbre e l’ha caricata su una barca. Tuttavia, mentre era in barca, Amanda sentiva che Nina stava scappando via e la distanza di sicurezza tra loro si stava espandendo. All’improvviso, il filo si è spezzato e probabilmente Amanda è morta.

Spiegazione del finale di “Distanza di Sicurezza”

David voleva che Amanda vedesse un’ultima cosa. Pochi giorni dopo la morte di Amanda, suo marito, Marco, ha visitato la casa di Carola in cerca di risposte. Suo marito, Omar, ha detto a Marco che Carola li aveva già lasciati. Marco lo informò che Nina si stava comportando in modo strano dopo l’incidente. Sebbene si stesse riprendendo, mentalmente era distante. Marco pregò Omar di raccontargli cosa era successo a sua figlia, ma con sorpresa di Marco, anche Omar aveva in mente la stessa domanda e voleva sapere cosa fosse successo a David dopo l’avvelenamento.

Mentre i due padri separati discutevano dei loro figli, David vide l’auto di Amanda e si sedette rapidamente al suo interno, tenendo in mano l’amato peluche di Nina. Omar ha trascinato in modo disumano David fuori dall’auto di Amanda e Marco non è riuscito a vedere l’anima di sua figlia presente proprio di fronte a lui. Sì, la donna/santone del villaggio ha migrato l’altra metà dell’anima di Nina in David, trasformandolo di nuovo in un essere completo.

Marco era sempre stato impegnato con il suo lavoro e non aveva mai dedicato del tempo a sua figlia. Amanda si lamentava della stessa cosa quando era viva. Mentre Marco lasciava la casa di Omar, un David supplicante (con l’anima di Nina) guardava emozionato l’auto che si allontanava, come se il suo mondo fosse finito.

Carola ha sempre voluto trasferirsi fuori dal villaggio e viaggiare per il mondo. Dopo la seconda migrazione spirituale, probabilmente sentiva di aver adempiuto ai suoi doveri genitoriali e quindi ha deciso di andare via. Tuttavia, con due anime nel corpo di David, non aveva ridato una bella vita a suo figlio.

E tu hai visto Distanza di Sicurezza? Dì la tua nei commenti.