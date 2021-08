Nella recensione della prima stagione di Cruel Summer, ti abbiamo detto che gli ultimi 5 secondi finali spiegano chi tra Jeanette e Kate mente.

Ebbene, in questo articolo approfondiremo proprio il finale della serie tv di Amazon Prime Video e aggiungeremo qualche anticipazione sulla seconda stagione di Cruel Summer.

Avviso: quanto segue contiene importanti spoiler sul finale della prima stagione di Cruel Summer. Procedi a tuo rischio e pericolo!

Durante una chiacchierata faccia a faccia all’interno della casa di Martin, Jeanette e Kate si rendono conto che in realtà era Mallory la ragazza che aveva visto Kate. Mallory aveva visto Jeanette irrompere nella casa di Martin e aveva visto una bionda alla finestra, ma dal momento che non aveva mai visto il volto della donna misteriosa, Mallory aveva pensato che fosse la ragazza o la sorella di Martin. Poi, quando Kate è stata salvata, Mallory ha capito la verità, ma ha scelto di proteggere Kate, che ha perdonato Mallory per aver mantenuto un segreto del genere dopo che le due sono diventate amiche. Kate successivamente bacia Mallory mentre le due ballano per strada.

Chi è Annabelle?

Quanto al mistero di Annabelle, in realtà è il nome della pistola di Martin, con la quale si è quasi ucciso. Quando la lascia cadere a terra nel seminterrato, Kate la raccoglie e spara a Martin. Resta seduta con lui tutta la notte prima di chiamare la polizia il giorno successivo. Quindi Jeanette sembra aver detto la verità sul fatto di non aver visto Kate mentre era tenuta prigioniera. Una scena finale agghiacciante ha rivelato che, tuttavia, Jeanette ha sentito Kate chiedere aiuto da dietro la porta del seminterrato quando è entrata di nuovo in casa nel 1994. Ha sentito chiaramente Kate ma ha scelto di non avvisare nessuno.

Come finisce la battaglia legale tra Kate e Jeanette?

Il conflitto principale di Cruel Summer si è concluso con una conversazione. Kate (Olivia Holt) e Jeanette (Chiara Aurelia) si sono incontrate a casa del defunto Martin (Blake Lee) nel bel mezzo del loro processo. C’erano in palio 11 milioni di dollari, quindi quell’incontro è stato importante in termini monetari. Kate ha ammesso a Jeanette che lei e Martin erano amici e anche qualcosa di più. Ha anche detto di aver sentito entrare Jeanette la vigilia di Natale e di averla sentita parlare, confermando l’identità di Jeanette. Da parte sua, Jeanette ha ammesso di essere entrata in casa di Martin quella notte e di aver rubato un souvenir. Kate ha sempre sostenuto di aver guardato negli occhi Jeanette, che non ha fatto nulla per aiutarla. In realtà, Kate si riferiva a una ragazza incappucciata in bicicletta. Sebbene Kate non potesse vedere il volto di chi stava guidando la bici, sapeva che a causa dell’illuminazione della casa avrebbero potuto vederla. Kate pensava che fosse Jeanette perché aveva sentito la voce di Jeanette e l’aveva vista prima in sella a quella bicicletta. Ma Jeanette le ha giurato che non era lei. Kate ha scelto di credere a Jeanette. Ha lasciato cadere la sua controquerela contro Jeanette e si è scusata per averla identificata erroneamente. A sua volta, Jeanette ha abbandonato il suo caso contro Kate per i commenti denigratori che la sua rivale ha detto al The Marsha Bailey Show. Fondamentalmente, entrambe hanno deciso di seppellire l’ascia di guerra e andare avanti con le loro vite.

Cosa accadrà nella seconda stagione di Cruel Summer?

La seconda stagione di Cruel Summer uscirà nel 2022. Supponendo che la seconda stagione riprenderà da dove si è interrotto il finale, le ramificazioni di quella svolta andranno avanti. Jeanette è malata di mente? Il senso di colpa di aver lasciato Kate a marcire in quel seminterrato si farà sentire? E Kate lo scoprirà? Queste sono solo alcune delle tante, tante domande che la seconda stagione potrebbe iniziare a risolvere, per non parlare del futuro della relazione tra Kate e Mallory. Come la prenderanno i genitori di Kate? Cruel Summer 2 potrebbe vantare una nuova storia con lo stesso cast o, in forma antologica, utilizzare più linee temporali con un nuovo gruppo di attori. Quindi, invece di seguire Chiara Aurelia e Olivia Holt, qualcun altro potrebbe essere il protagonista. Oppure potremmo anche tuffarci in un’era completamente diversa, anche se sicuramente ci mancherebbe il fascino kitsch degli anni ’90 dello show. È anche possibile che gli stessi personaggi tornino con una storia completamente nuova. Forse scopriremo che Kate non è stata l’unica vittima di Martin Harris, innescando una reazione a catena di dolore e trauma che potrebbe minacciare di inghiottire completamente la città di Skyline. Nei prossimi mesi sapremo qualcosa in più.