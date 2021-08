Svaniti nel nulla di Netflix è una miniserie francese basata sull’omonimo romanzo di Harlan Coben. Il dramma thriller segue Guillaume, la cui fidanzata scompare misteriosamente poco dopo che lui le ha fatto la proposta di matrimonio. Un’indagine sul luogo in cui si trova conduce il nostro eroe negli anfratti oscuri della sua inquietante storia familiare e scopre alcuni segreti sulla donna che stava per sposare. La serie tv bilancia bene intrigo ed emozione, con ogni episodio incentrato sul retroscena di un particolare personaggio.

La trama di Svaniti Nel Nulla

La serie TV si apre con Guillaume che pensa alla notte in cui suo fratello Fred e l’ex fidanzata Sonia sono stati uccisi. In un flashback, vediamo Fred che lotta con un uomo calvo, che lo insegue con una pistola. I due raggiungono una scogliera dove l’uomo calvo spara più colpi e Fred cade in acqua. Guillaume poi va a casa del suo vicino, dove trova Inès, la sorella minore di Sonia, che fissa il cadavere della sorella maggiore che galleggia in piscina. Poco dopo, vediamo la giovane Inès seppellire il telefono di Sonia nel suo giardino. Tornato al presente, Guillaume partecipa al funerale di sua madre e poco dopo fa la proposta alla sua ragazza Judith. Lei accetta ma poi, con il pretesto del lavoro, scappa via. Quando Guillaume torna a casa, nota che tutte le sue cose sono sparite e non riesce a mettersi in contatto con lei. Quando inizia a ripercorrere i suoi passi con l’aiuto del suo amico e collega Daco, scopre che Judith potrebbe aver avuto una figlia di nome Alice. Poco dopo, viene informato dalla polizia che Judith è stata trovata uccisa in un appartamento a Ivry. Partecipa al suo funerale, solo per rendersi conto che la donna nella bara non è la sua ragazza.

In un flashback parallelo, vediamo che la ragazza di Guillaume in realtà si chiama Nora e stava insieme a un marito violento prima di incontrare il nostro eroe. Quando il marito è venuto a cercarla nel rifugio in cui stava, in Sardegna, è stato ucciso da Fred, che, si scopre, è ancora vivo e si nasconde. Viene lentamente rivelato che Fred è fuggito dai suoi assassini e poi si è trasferito in Italia, dove ha sposato una donna di nome Judith (quella nella bara). Per aiutare Nora a fuggire, le dà il passaporto di Judith e le dice di fuggire in Francia, dove incontra Guillaume e si innamora di lui. Nel presente, il fidanzato sconvolto inizia lentamente a rendersi conto che la sua ragazza ha identità multiple e alla fine la rintraccia in un hotel, dove sta aspettando di prendere un volo.

Il finale di Svaniti nel Nulla

L’episodio finale approfondisce i retroscena di Fred. A lungo creduto morto, si scopre che ha avuto un’infanzia travagliata a causa del padre prepotente, che lo ha costretto ad eccellere nel tennis. Attraverso ripetute percosse e discussioni, ci viene mostrato come un giovane Fred si allontana sempre più dalla sua famiglia e inizia a spacciare droga con i suoi amici del liceo Kessler e Ostertag. I ragazzi sono coinvolti nell’omicidio di un bullo, per il quale Ostertag va in prigione per molti anni e viene rilasciato solo una volta raggiunta l’età adulta. Nel frattempo, Fred e Kessler hanno creato un’attività di contrabbando di droga, in cui hanno impiegato anche Sonia. Tuttavia, quando la polizia cattura Fred, questo vende i suoi colleghi, il che spiega perché Kessler e Ostertag lo stanno cercando.

Tornato al presente, Fred torna finalmente al fianco di Guillaume e lo aiuta a rintracciare Nora, che è stata rapita da Ostertag. La trovano nel parcheggio di Kessler, e Kessler viene ucciso da Fred. Appare quindi Ostertag e informa Guillaume che è stato, in effetti, suo fratello Fred ad uccidere Sonia, e viene rivelato che Ostertag e Sonia si amavano, motivo per cui l’uomo ha cercato di uccidere Fred dopo che Fred ha annegato Sonia in piscina. Nella foga del momento, Guillaume spara a suo fratello, e il finale di stagione si chiude con il nostro eroe e Nora che incontrano Alice e la informano che sua madre e suo padre ora stanno insieme.

Le scene finali confermano che Fred è morto. Sua moglie Judith è stata uccisa in precedenza dagli uomini di Kesseler, e quindi, quando Guillaume dice alla giovane Alice che i suoi genitori stanno insieme, significa che anche suo padre, come sua madre, è morto. Ironia della sorte, dopo aver creduto per la maggior parte della sua vita che suo fratello maggiore fosse morto e poi essersi brevemente riunito con lui, Guillaume finisce per uccidere Fred al posto degli uomini che in realtà lo volevano morto. Ancora più incredibile è il fatto che Guillaume non abbia mai sparato con una pistola prima. Fa il battesimo del fuoco proprio con suo fratello… l’uomo che lui e la sua famiglia cercavano da più di 10 anni. In più occasioni, Guillaume è stato definito un “santo” gentile per il suo perpetuo bisogno di aiutare gli altri.

Guillaume uccide suo fratello nell’istante in cui Fred tenta di sparare a Ostertag. Sebbene sia difficile indovinare se avrebbe ucciso suo fratello in qualsiasi altra situazione, questa sembra essere l’unica soluzione allo scontro tra lui, Fred e Ostertag. Se avesse lasciato Fred vivo, probabilmente ci sarebbe stata una battaglia all’ultimo sangue tra i compagni di scuola diventati nemici, e nel caos, anche Guillaume e Nora avrebbero potuto essere uccisi. Quando si rende conto che suo fratello è, in effetti, un mostro egoista che ha ucciso Sonia e ha venduto i suoi ex soci per salvarsi la pelle, Guillaume probabilmente si rende conto che Fred non è proprio un santo.

Guillaume e Nora finiscono per stare insieme?

Contro ogni previsione, Guillaume e Nora finiscono per stare insieme. Ancora più importante, quando vediamo la polizia arrivare sulla scena finale, sembra che dopo anni di latitanza, Nora sarà ora in grado di condurre una vita relativamente normale sotto la sua vera identità. Con Fred morto, non deve più mantenere nascosta la sua identità.

Sembra che i due possano costruire una vita insieme. L’esperienza del nostro eroe come assistente sociale che aiuta i giovani in difficoltà lo rende anche apparentemente un partner ideale per Nora, che ha avuto una vita traumatica per molti anni, prima con il marito violento e poi in fuga sotto falsa identità. Sembra anche che potrebbero adottare la figlia di Fred, Alice, che ora è orfana ma è molto affezionata a Nora, che le faceva da babysitter nel rifugio in Italia.

Chi è la vera Giuditta? Alice è sua figlia?

Per la prima metà dello spettacolo, conosciamo la ragazza di Guillaume come Judith. Tuttavia, viene rivelato che il suo vero nome è Nora, e la vera Judith, al cui funerale Daco e Guillaume partecipano, è la moglie di Fred. Viene rivelato come Judith fosse una prostituta che Fred salvò con l’aiuto dei suoi soci violenti. I due hanno successivamente avuto una figlia di nome Alice e si stavano nascondendo dalle autorità francesi in un rifugio in Italia dove hanno incontrato Nora, che si nascondeva dal marito violento.

Dopo aver ucciso il marito di Nora, Fred le dà il passaporto di Judith e le dice di fuggire in Francia. Pertanto, la vera Judith è la defunta moglie di Fred, che gli uomini di Kessler hanno ucciso come vendetta. Alice, che è cresciuta vicino a Nora durante il tempo trascorso insieme al rifugio, è la figlia di Fred e Judith e la nipote di Guillaume.

Cosa succede a Ostertag?

Ostertag ha avuto un’infanzia travagliata durante la quale è stato vittima di bullismo a scuola e trascurato dal padre alcolizzato. Fred e Kessler, nel tentativo di aiutarlo, uccidono il suo bullo, per il quale Ostertag viene mandato in prigione per molti anni, e il ricco padre di Fred compensa finanziariamente il padre del povero ragazzo. Pertanto, dopo essere uscito di prigione, l’ormai adulto Ostertag si dirige prontamente verso la roulotte del padre (dove vede una BMW parcheggiata fuori, ovviamente un regalo del padre di Fred al posto del “risarcimento”) e uccide il vecchio alcolizzato.

Alla fine della serie TV scopriamo che Ostertag amava Sonia, che apparentemente ricambiava il sentimento. Pertanto, quando Fred l’ha uccisa, Ostertag ha tentato di sparargli ma ha fallito. Non ci viene mostrato cosa sia successo all’uomo dopo lo scontro culminante tra lui, Fred e Guillaume. Tuttavia, essendo un criminale esperto, è molto probabile che sia riuscito a scappare prima dell’arrivo della polizia ed evitare con successo la cattura. Ora che Guillaume ha fatto ciò che Ostertag stava cercando di fare (uccidere Fred), è improbabile che la rivalità continui. Pertanto, Ostertag rimarrà probabilmente in libertà, ma non disturberà più Guillaume e Nora.