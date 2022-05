Stranger Things è una serie tv statunitense che ha fatto il suo debutto nel 2016 su Netflix. All’attivo ha quattro stagioni per un totale di 25 episodi. È stata accolta con entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica grazie alla sua trama avvincente, ma anche grazie alla bravura del cast.

La quarta stagione è in arrivo con il primo volume atteso a breve, il 27 maggio, ed il secondo volume il 1 luglio. Inutile dirlo, i fan non vedono l’ora di sapere cosa succederà anche perché sarà il penultimo capitolo e ci preparerà al capitolo finale. Ciò che attira maggiormente l’attenzione è che l’episodio finale di Stranger Things 4 durerà ben due ore: un tempo molto lungo rispetto agli standard di un episodio di una serie tv che già quando arriva ad un’ora viene considerato eccessivo. Ed invece è stata presa questa decisione per Stranger Things tanto che possiamo definirlo un doppio episodio o addirittura un film.

D’altronde, i fratelli Matt e Ross Duffer hanno scritto davvero tanto per questa stagione ed è stato necessario allungare il settimo episodio e quello finale per trovare spazio per tutte le loro idee. Infatti, al momento della produzione, ci è si è resi conto che il materiale a disposizione era davvero tanto. A tal proposito, i fratelli Duffer durante un’intervista con The Wrap hanno rivelato che:

I protagonisti di Stranger Things

“Più scrivevamo, ci rendevamo conto che serviva più tempo perché queste rivelazioni arrivassero, per far funzionare queste storie. A metà strada sapevamo di dover chiedere a Netflix nove episodi invece di otto e quando abbiamo iniziato a girare ci siamo resi conto: “Oh, questi sono episodi davvero lunghi. Ciò dipende soprattutto dal fatto di avere i personaggi sparsi in tre luoghi diversi, per cui c’è stata molta più trama. Sarà all’incirca quattro volte la quantità di trama che avevamo nella terza stagione”.

Ed era proprio questo che dovevamo aspettarci proprio perché la stagione in arrivo deve prepararci per la quinta stagione che sarà quella finale. Gli showrunner hanno ammesso che, per questo motivo, già in questa stagione inizieranno a svelare tante cose ed hanno rivelato che l’intera quarta stagione durerà il doppio della terza per la felicità del fan che hanno dovuto aspettare molto per via della pandemia.

E tu sei un fan di Stranger Things? Cosa ti aspetti dalla quarta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!