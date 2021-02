Sulla stessa onda è un film italiano nato e fa parte dei progetti nati dalla collaborazione tra Netflix e Mediaset. È stato scritto e diretto da Massimo Camaiti, alla sua prima esperienza come regista in un lungometraggio. Il film andrà in onda, per la prima volta, il 25 marzo su Netflix e conta su un cast importante. In Sulla stessa onda, infatti, troviamo gli attori: Elvira Cammarrone, Christian Roberto, Donatella Finocchiaro, Corrado Invernizzi e Vincenzo Amato.

Una commedia romantica che ha come sfondo l’estate siciliana, infatti il film è stato girato tra Palermo e San Vito Lo Capo. Le prime indiscrezioni hanno già fatto sognare i telespettatori che non vedono l’ora di vedere Sulla stessa onda sul piccolo schermo per poter vivere le emozioni dei protagonisti Lorenzo e Sara, ma anche per potersi godere, seppur virtualmente, la meraviglia della Sicilia.

Sara e Lorenzo di Sulla Stessa Onda

La trama di Sulla stessa onda

Lorenzo (Christian Roberto) è un ragazzo di 17 anni ed istruttore del corso di vela nel centro dove si svolgeranno le regate regionali. Tra i suoi allievi c’è anche Sara (Elvira Camarrone), una ragazza di sedici anni. Tra i due nasce subito una forte attrazione che si trasforma in amore. Alla fine del corso, Lorenzo e Sara si ritrovano a Palermo, ma la ragazza è cambiata ed è diventata sfuggente, non risponde ai messaggi ed alle chiamate. Preoccupato, Lorenzo va a trovarla a casa e parla con il padre di Sara che gli confessa che la figlia è malata, soffre di una distrofia degenerativa. Sara ha partecipato al corso di vela per sentirsi una ragazza normale, come le altre, ma il decorso della malattia è rapido. Lorenzo non si fa intimorire, è innamorato di lei e vuole solo vederla felice. Per questo motivo la iscrive alla regata regionale dove gareggiano insieme e vivono un’esperienza indimenticabile.

