Esce oggi, venerdì 21 ottobre 2022, “Anti-hero“, la nuovissima canzone di Taylor Swift, in qualità di anticipazione del suo ultimo album di inediti intitolato “Midnight“, che sarà anch’esso rilasciato in data odierna.

L’album, che era stato annunciato dalla cantante lo scorso 29 agosto in occasione della premiazione ai VMA’s, sarà formato da un totale di tredici brani (con l’aggiunta di tre bonus track nella versione Deluxe), e presenterà anche un duetto con Lana Del Rey.

Significato della canzone

“Anti-hero” è un singolo che mette a nudo l’interiorità di Taylor Swift, la quale in merito ha infatti dichiarato:

“Si tratta, tra tutte quelle ho scritto, di una delle mie canzoni preferite, mi piace molto perché è davvero onesta. Penso di non aver mai scavato così a fondo nelle mie insicurezze.”

Il brano esprime tutti i dubbi e le paure provate dalla stessa artista nel gestire il proprio rapporto con la fama, che spesso la fa sentire spersonalizzata e genera in lei sfiducia nei confronti delle altre persone (“ho sognato che mia nuora mi uccideva per i soldi“).

In “Anti-hero“, inoltre, Taylor Swift si concentra su ciò che odia maggiormente di sé e sulle sue debolezze, che le fanno temere di poter essere abbandonata da un momento all’altro da chi ama di più (“Un giorno, guarderò mentre ne vai perché ti sei stancato dei miei intrighi“).

Traduzione del testo

[Verso 1]

Ho questa cosa che divento più vecchia, ma mai più saggia

I mezzogiorni diventano i miei pomeriggi

Quando la mia depressione è di turno al cimitero,

tutte le persone che ho abbandonato sono lì nella stanza

[Pre-Ritornello]

Non dovrei essere lasciata a me stessa

Rimanere con prezzi e vizi

Finisco in crisi

(Storia vecchia come il mondo)

Mi sveglio urlando dal sogno

Un giorno, guarderò mentre te ne vai

Perché ti sei stancato dei miei intrighi

(Per l’ultima volta)

[Ritornello]

Sono io, ciao

Sono io il problema, sono io

All’ora del tè, tutti sono d’accordo

Fisserò direttamente il sole, ma mai lo specchio

Deve essere estenuante fare sempre il tifo per l’antieroe

[Verso 2]

A volte mi sembra che tutti siano bambini sexy

E io sono un mostro sulla collina

Troppo grande per uscire, lentamente sbandato verso la tua città preferita

Trafitto al cuore, ma mai ucciso

[Pre-Ritornello]

Hai sentito il mio narcisismo nascosto che travesto da altruismo?

Come una specie di deputato?

(Una storia vecchia come il mondo)

Mi sveglio urlando dal sogno

Un giorno, guarderò mentre te ne vai

E la vita perderà il suo significato

(Per l’ultima volta)

[Ritornello]

Sono io, ciao

Sono io il problema, sono io (Sono io il problema, sono io)

All’ora del tè, tutti sono d’accordo

Fisserò direttamente il sole, ma mai lo specchio

Deve essere estenuante fare sempre il tifo per l’antieroe

[Ponte]

Ho sognato che mia nuora mi uccideva per i soldi

Pensa che li abbia lasciati nel testamento

La famiglia si riunisce e lo legge

E poi qualcuno grida

“Sta ridendo di noi dall’inferno”

[Outro]

Sono io, ciao

Sono io il problema, sono io

Sono io, ciao

Sono io il problema, sono io

Sono io, ciao

Tutti sono d’accordo, tutti sono d’accordo

[Coro]

Sono io, ciao

Sono io il problema, sono io (Sono io il problema, sono io)

All’ora del tè tutti sono d’accordo (Tutti sono d’accordo)

Fisserò direttamente il sole, ma mai lo specchio

Deve essere estenuante fare sempre il tifo per l’antieroe.

