Taylor Swift ha annunciato la ri-registrazione del suo album del 2014 “1989” . Il disco uscirà il 27 Ottobre.

La Swift ha twittato: “Sorpresa!! 1989 (Taylor’s Version) è in arrivo!” La cantante ha poi detto che l’album ha cambiato la sua vita “in innumerevoli modi e ha aggiunto: “Ad essere sincera, questo è il mio re-record PREFERITO che abbia mai fatto perché le tracce di 5 From The Vault sono così folli”.

Con diversi singoli di successo, tra cui “Shake It Off”, “Blank Space”, “Style”, “Wildest Dreams” e “Bad Blood”, il quinto album di Swift si è definitivamente rivolto alla musica pop dopo i suoi inizi inclini al country.

Il mega-hitmaker Max Martin ha co-scritto e co-prodotto la maggior parte del disco. L’album ha introdotto un dibattito pubblico relativamente precoce sui modelli di compensazione per i servizi di streaming, con Swift e la sua allora etichetta Big Machine che hanno trattenuto l’album da Spotify per quasi tre anni oltre le tariffe della piattaforma. Il disco ha vinto l’album dell’anno e il miglior album vocale pop ai Grammy del 2016.

Taylor Swift nuovo album:

Oltre alle nuove versioni dei 16 brani originariamente presenti nell’album, questo includerà anche i brani di “From the Vault” con i Fall Out Boy e Hayley Williams dei Paramore, oltre a brani co-prodotti da Aaron Dessner e Jack Antonoff.

Swift ha confermato la sua campagna per ri-registrare e ripubblicare il suo catalogo nel 2019, in seguito alla controversa acquisizione dei suoi master da parte di Scooter Braun. In un’intervista del Settembre 2022 con NPR, Braun ha affermato di avere ” rimpianti ” per come si è svolto lo scenario, aggiungendo che con il senno di poi l’avrebbe gestita in modo diverso.

La cantante ha iniziato con “Fearless (Taylor’s Version)” nell’Aprile del 2021, seguito da Red (Taylor’s Version) a Novembre. Tra le 30 canzoni dell’aggiornamento Red c’era una versione di 10 minuti di “All Too Well”, che ha ricevuto un cortometraggio diretto da Swift. Il video ha fatto guadagnare a Swift il trofeo Video of the Year ai VMA del 2022, con Swift che ha stabilito un nuovo record per il maggior numero di vittorie in quella categoria.

Mentre rivisitava il suo primo lavoro, Swift ha continuato a pubblicare nuovo materiale. Dopo aver pubblicato sia “evermore” che “folklore“ nel 2020, ha annunciato il suo decimo album “Midnights”. Ha pubblicato poi il disco in Ottobre, Poche ore dopo la sua pubblicazione l’album aveva debuttato in cima alla Billboard 200 , l’undicesimo album di Swift a farlo.

