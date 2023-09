Netflix ha annunciato che presenterà in anteprima la stagione finale di “The Crown” entro la fine dell’anno.

“Dopo sei stagioni, sette anni e tre cast, “The Crown” giungerà al termine entro la fine dell’anno”, ha anticipato il servizio di streaming sui social media insieme ad un invito a nozze per Carlo, il Principe di Galles e Camilla, la Duchessa di Cornovaglia.

Netflix riguardo l’immagine, ha aggiunto: “Ecco un suggerimento su cosa accadrà nella nostra ultima stagione”.

Le stagioni precedenti di “The Crown” sono sempre andate in onda a Novembre quindi è probabile che la sesta stagione seguirà l’esempio.

L’anno scorso, Morgan, il creatore dello show, annunciò che la serie aveva sospeso le riprese della sesta stagione per piangere la morte della regina.

“The Crown è una lettera d’amore per lei e non ho nulla da aggiungere per ora, solo silenzio e rispetto”, ha detto Morgan in una e-mail a Deadline. “Mi aspetto che smetteremo di girare anche per rispetto”, aveva dichiarato.

L’ultima stagione di “The Crown”: la serie ha vinto 21 Emmy

Da quando è andato in onda, “The Crown” ha vinto 21 Emmy Awards, tra cui eccezionali serie drammatiche per la sua quarta stagione.

Tre attrici hanno interpretato il ruolo della regina Elisabetta durante lo spettacolo: Claire Foy ha interpretato la giovane Elisabetta prima di diventare regina, Olivia Colman durante i suoi primi anni da monarca, e Imelda Staunton, che ha assunto il ruolo della regina per la quinta volta nello spettacolo.

Come anticipa l’invito nel post sui social media, il principe Carlo (Dominic West) ha sposato la sua amante Camilla Parker Bowles (Olivia Williams) nel 2005, diversi anni dopo la morte della principessa Diana (Elizabeth Debicki) nel 1997.

La serie ha girato scene della morte fatale di Diana incidente d’auto a Parigi, suggerendo che la sua morte sarà una trama importante. La nuova stagione descriverà anche la relazione iniziale tra il principe William e Kate Middleton e il periodo di Tony Blair come primo ministro del Regno Unito.

