I fan del film di Wes Anderson (Le avventure acquatiche di Steve Zissou, Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore, Grand Budapest Hotel), The French Dispatch, saranno sicuramente contenti di sapere che la sceneggiatura del film adesso è disponibile in rete, accessibile a tutti coloro che volessero leggere la versione originale e integrale!

Il film è uscito nelle sale lo scorso anno – non perderti la nostra video recensione di The French Dispatch – e, per chi non lo sapesse, il regista ha deciso, a modo suo, di fare un omaggio al mondo del giornalismo, raccontando la vita della redazione di un giornale immaginario, chiamato per l’appunto The French Dispatch.

Ovviamente, in pieno stile e cifra di Wes Anderson, la storia viene raccontata come solo lui sa fare, dando vita a diverse situazioni paradossali e grottesche, e raccontando una realtà densa di personaggi variegati, singolari e decisamente fuori dal comune.

Come e dove trovare la sceneggiatura di The French Dispatch

L’operazione è certamente singolare, non capita spesso di poter trovare la sceneggiatura di un film disponibile in rete, soprattutto quando è uscito da così poco tempo sul grande schermo. Da poche ore, però, c’è questa novità e sarebbe un vero peccato non approfittarne subito, anche perché non è detto che rimanga sempre disponibile!

Sì, ma dove trovare la sceneggiatura di The French Dispatch? Clicca qui per leggerla sul nostro sito.

Wes Anderson ha scritto la sceneggiatura insieme a Roman Coppola (The Darjeeling Limited, Somewhere, A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III), Hugo Guinness (The Royal Tenenbaums, The Grand Budapest Hotel, The Life Aquatic with Steve Zissou) e Jason Schwartzman (Guida galattica per autostoppisti, I Heart Huckabees – Le strane coincidenze della vita, Hard – La storia di Dewey Cox).

Alcune curiosità che differiscono tra film e sceneggiatura

Vi interessa conoscere alcune curiosità che differiscono tra sceneggiatura e film, e che non conoscevate? The French Dispatch non è nemmeno la metà del titolo completo del film. Sullo schermo, è The French Dispatch of the Liberty Kansas Evening Sun. L’ultimo film di Wes Anderson è una raccolta di racconti, che servono come esempi delle storie pubblicate nel Dispatch.

E, ancora: nel film, la rivista cessa la pubblicazione alla morte dell’editore, Arthur Howitzer, Jr. – interpretato dall’attore Bill Murray (L’uomo che sapeva troppo poco, Ember – Il mistero della città di luce, Zombieland – Doppio colpo). Mentre lo staff prepara il suo necrologio, alcuni momenti salienti delle storie che ha pubblicato prendono vita sullo schermo.