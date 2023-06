The Idol è una serie tv statunitense che ha fatto il suo debutto su Hbo ad inizio mese, precisamente il 4 giugno. Fin dal momento in cui è stata presentata al Festival di Cannes è stata descritta dalla stampa come una delle serie tv più controverse degli ultimi anni.

D’altronde, i primi episodi sono stati resi pubblici proprio al Festival del Cinema e sono stati definiti troppo audaci e dai temi troppo forti. Può contare su un cast di eccezione che vede protagonisti non solo The Weeknd, ma anche Lily-Rose Depp, la figlia dell’attore Johnny Depp. La serie è diretta da Sam Levinson, colui che si è occupato anche di Euphoria ed aveva tutte le carte in regola per far parlare ed attirare l’attenzione del pubblico. E così è stato. Protagonista è Jocelyn (Lily-Rose Depp) che, dopo un esaurimento nervoso che ha fatto deragliare il suo ultimo tour, vuole ritornare sulla cresta dell’onda e confermarsi la più grande e sexy popstar di America. Il tutto in un gioco di passione con Tedros (The Weeknd) che è un impresario di nightclub dal passato sordido.

È riuscita ad attirare l’attenzione sia del pubblico che della critica proprio come ci si aspettava e, per questo motivo, ora che ci stiamo avvicinando alla conclusione, i telespettatori si chiedono se ci sarà o meno una nuova stagione di The Idol. Purtroppo la risposta è negativa ed anzi è stata presa una decisione che nessuno si aspettava e che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Inizialmente, infatti, la serie tv era nata per essere composta da sei episodi ed invece il quinto episodio, dal titolo Jocelyn Forever, sarà l’ultimo ed andrà in onda la prossima settimana, in Italia, su Sky Atlantic ed in streaming su Now. A prendere questa decisione è stato Sam Levinson che ha deciso di apportare alcune modifiche alla storia e di chiuderla in anticipo. Al momento i rappresentanti di HBO non hanno voluto commentare questa decisione, ma fonti molto vicine a loro hanno rivelato a TvLine che:

Lily Rose Depp e The Weeknd in The Idol

“La stagione si è conclusa con cinque episodi dopo i cambiamenti significativi apportati da Sam Levinson. Tutto è stato detto, la nuova storia ha finito per richiedere solo cinque episodi”.

Una serie tv che non ha certo avuto vita facile visto che già i rumors parlavano di una sua possibile cancellazione dopo solo due episodi, ma la notizia era stata prontamente smentita. Una cosa è certa, The Idol non era stata pensata per essere una serie tv di lunga durata, ma per essere una serie limitata quindi fin dall’inizio non c’era nessuna aspettativa per una seconda stagione. Certo, si sa che poi in corso d’opera si può cambiare idea come è successo in questo caso che, però, si è andati controcorrente decidendo di concludere prima il tutto ed eliminare un episodio.

E tu hai già avuto modo di vedere The Idol? Cosa ne pensi di questa decisione presa da Sam Levinson? Ti aspettiamo nei commenti!