The Weeknd è un cantautore di Toronto classe 1990. E’ diventato un volto famoso a livello mondiale nel 2015 a seguito della pubblicazione di Beauty Behind the Madness, suo secondo album, che era stato anticipato da singoli diventati famosi come Can’t Feel My Face e The Hills tanto che hanno raggiunto la prima posizione della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti.

Voce di brani che noi tutti abbiamo sentito almeno una volta negli ultimi anni come Blinding Lights, Save Your Tears, Earned It, Take My Breath e Call Out My Name per citarne alcuni. Tuttavia non è solo un cantante. Sappiamo che spesso i personaggi del mondo di Hollywood amano cimentarsi in nuovi ruoli per poter ampliare le loro capacità ed è il caso di The Weeknd che è pronto a debuttare come attore. A breve, infatti, lo potremo vedere nei panni di Tedros nella serie tv The Idol. Ma facciamo un passo indietro: il 5 giugno è la data ufficiale in cui la serie tv farà il suo debutto su Sky Atlantic ed on demand su Now. È stata presentata al Festival di Cannes ed è stata descritta dalla stampa come una delle serie tv più controverse degli ultimi anni. D’altronde, i primi episodi sono stati resi pubblici proprio al Festival del Cinema e sono stati definiti troppo audaci e dai temi troppo forti. Può contare su un cast di eccezione che vede protagonisti non solo The Weeknd, ma anche Lily-Rose Depp, la figlia dell’attore Johnny Depp. La serie è diretta da Sam Levinson, colui che si è occupato anche di Euphoria ed ha tutte le carte in regola per far parlare ed attirare l’attenzione del pubblico.

Lily Rose Depp e The Weeknd in The Idol

Il trailer di The Idol

Nel frattempo, è stato reso finalmente pubblico il trailer di The Idol così almeno possiamo farci un’idea di ciò che ci aspetta. Ed ovviamente, come era già stato anticipato, già dal trailer non mancano le prime immagini senza filtri ed abbastanza spinte. Protagonista è Jocelyn (Lily-Rose Depp) che, dopo un esaurimento nervoso che ha fatto deragliare il suo ultimo tour, vuole ritornare sulla cresta dell’onda e confermarsi la più grande e sexy popstar di America. Il tutto in un gioco di passione con Tedros (The Weeknd) che è un impresario di nightclub dal passato sordido. La vediamo bella come non mai ed acclamata dai suoi fan, ma riuscirà a tornare come prima? Oppure precipiterà sempre più nelle profondità oscure della sua anima?

Non ci resta altro che aspettare ancora qualche giorno e poi iniziare questo viaggio nella vita di Jocelyn.

E tu cosa ne pensi del trailer di The Idol? Seguirai la serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!