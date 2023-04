The Weeknd è un cantautore di Toronto classe 1990. E’ diventato un volto famoso a livello mondiale nel 2015 a seguito della pubblicazione di Beauty Behind the Madness, suo secondo album, che era stato anticipato da singoli diventati famosi come Can’t Feel My Face e The Hills tanto che hanno raggiunto la prima posizione della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti.

Voce di brani che noi tutti abbiamo sentito almeno una volta negli ultimi anni come Blinding Lights, Save Your Tears, Earned It, Take My Breath e Call Out My Name per citarne alcuni. Ed oggi The Weeknd è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 21 aprile, esce il suo nuovo singolo dal titolo Double Fantasy che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano lo vede duettare insieme a Future (non per la prima volta nella loro carriera) ed è stato scelto per far parte della colonna sonora di The Idol, serie tv drammatica HBO. Double Fantasy è stata presentata in anteprima da The Weeknd sul palco del Coachella venerdì scorso, il 14 aprile.

Il significato di Double Fantasy

Double Fantasy, nuovo singolo di The Weeknd, è un pezzo dove fin da subito è chiara la sensazione tossica di una relazione che non riesce a fermarsi ed a chiudere definitivamente nonostante si sappia che non è una relazione sana e che questo rapporto non porterà a nulla di buono. Tra i due protagonisti è evidente l’attrazione fisica ed il desiderio che uno prova nei confronti dell’altra, ma al tempo stesso sono chiare anche le bugie che non si riescono a non pronunciare. Una doppia fantasia tra la realtà e l’aspirazione a qualcosa di altro, senza però avere la forza di volontà di interrompere qualcosa di malsano.

Il cantante The Weeknd

Nel frattempo, The Weeknd si prepara a tornare protagonista di un tour che lo porterà in giro per il mondo facendo anche tappa nel nostro paese. Il cantante, infatti, è atteso all’Ippodromo La Maura di Milano il 26 luglio (data già sold out) ed il 27 luglio. I fan italiani aspettano con ansia questo appuntamento e sono pronti a raggiungere il loro idolo da tutte le parti del nostro paese per cantare insieme a lui tutti i suoi successi ed i brani più recenti.

E tu sei un fan di The Weeknd? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Double Fantasy? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Double Fantasy

Temperatura in aumento, corpi uniti

Ora che ti ho intrappolato tra le mie braccia

Non c’è bisogno di combatterlo, non c’è bisogno di nasconderlo

Ora che vedo cosa c’è nel tuo cuore

Bambina, sono l’unico che conosce questo lato di te

E piccola, sai che posso tirare fuori quello che c’è dentro di te

Anche se è sbagliato

È sbagliato

Anche se è sbagliato, piccola

Ragazza mia

Mi vuoi dentro, pregami di scivolare dentro

Sapendo che non avremmo mai dovuto incontrarci

Ragazza, quando lo cavalchi, vedi di decidere

Non dire quelle parole di cui ti pentirai

Piccola, posso dire che pensi che io sia giusto per te

So già che non è vero, ma ragazza, ti mentirò

Anche se è sbagliato

È sbagliato

Anche se è sbagliato, piccola

Ragazza mia

Facciamo le cose, ma sappiamo che è sbagliato

Tutto sulla mia pelle, tu tutto nel mio palmo

Ti ho mandato una busta, è arrivata con una poesia

Possiedi veleno, che è arrivato con un incantesimo

Tu mi dai il meglio quando mi esibisco

Conosco il male in te, è quello che voglio

E tu sei un cattivo, mi stai eccitando

Demone per i tuoi demoni, so cosa sta succedendo

Adoro quando mi fotti, parli, so cosa stai facendo

Presi dall’amore, che ca**o stiamo facendo?

Modelli e bottiglie con noi, non c’è niente da fare

Ti dico “ti ho preso”, è ben inteso

Le gambe sul letto, la testa sul pavimento

Usciamo a fare shopping ogni volta che ci annoiamo

Lo facciamo scoppiare, non lasciare niente nel negozio

Se vado su Saturno, so che parti anche tu

Sc***mi sabato, la mattina presto

Più volante di un uccello, aprirà la sua porta

Urlando omicidio, ma mostrando il tuo rimorso

Devo essere cauto, non posso pagare il mantenimento

Stelle nel soffitto, non sentirti una Porsche

È venuto dalle trincee, vivendo solo in guerra

Una volta ero una prostituta, te lo assicuro

Quella che adoro

Temperatura in aumento, corpi uniti

Ora che ti ho intrappolato tra le mie braccia

Non c’è bisogno di combatterlo, non c’è bisogno di nasconderlo

Ora che vedo cosa c’è nel tuo cuore

Bambina, sono l’unico che conosce questo lato di te

E piccola, sai che posso tirare fuori quello che c’è dentro di te

Anche se è sbagliato

È sbagliato

Anche se è sbagliato, piccola

Ragazza mia