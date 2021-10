Ormai non c’è più alcun dubbio rispetto al nuovo set sul quale, in questi giorni, si trova l’attore Timothée Chalamet, star dei film Chiamami col tuo nome e Dune, da tempo tra i più amati di questa nuova generazione di giovani attori. Sarà infatti il giovane Willie Wonka nel nuovo film diretto dal regista Paul King (The Mighty Boosh, Paddington, Space Force), che si chiamerà semplicemente Wonka.

All’inizio di quest’anno, proprio nei primi mesi del 2021, c’era stata una piccola gara per scegliere il protagonista del film che parla del giovane Willy Wonka, nel prequel apocrifo sul fondatore de La fabbrica di cioccolato – ve ne avevamo parlato qui -, poiché a tale ruolo ambivano sia Timothée Chalamet e sia il suo collega Tom Holland (Captain America: Civil War, Spider-Man: Far from Home, Venom – La furia di Carnage).

Come era facile prevedere, e in molti se lo aspettavano, a vincere il duello tra i due è stato proprio il giovanissimo Timothée Chalamet (Un giorno di pioggia a New York, Piccole donne, The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun), che nelle ultime ore ha voluto condividere con i suoi fan, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, le prime foto ufficiali del film, in cui solamente lui appare sul set, nei coloratissimi panni del giovane Willy Wonka.

Le riprese di Wonka, un film originale basato sul personaggio creato dallo scrittore britannico Roald Dahl (I Gremlins, James e la pesca gigante, Danny il campione del mondo), sono cominciate già da qualche giorno a Londra. La data d’uscita è fissata, al momento, per il 17 marzo 2023.

Willy Wonka, le foto e i commenti di Timothée Chalamet

Timothée Chalamet sembra molto soddisfatto di questo suo nuovo ruolo, e sul suo profilo Instagram mostra orgoglioso la sua tenuta di scena che comprende un cappello a cilindro, una giacca bordeaux e una variopinta pashmina al collo. Così, infatti, appare il giovane attore nella foto che ha diffuso, accompagnata dal messaggio: “La suspense è terribile! Spero possa terminare!”.

Nella nuova versione del film – che nulla ha a che vedere con quella, famosissima, di cui era protagonista Johnny Depp (La fabbrica di cioccolato –Charlie and the Chocolate Factory, film del 2005 diretto da Tim Burton) e cinquant’anni prima da quella, amatissima, che vedeva nel ruolo principale Gene Wilder (Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato – Willy Wonka & the Chocolate Factory, film del 1971 diretto da Mel Stuart, ed entrambe prodotte da Warner Bros.), non sarà raccontata la storia scritta da Dahl, ma quella di Wonka prima degli eventi della Fabbrica di Cioccolato. Come è possibile fare ciò? Si tratta di un meccanismo già rodato, che è stato adoperato anche per film come Maleficent e Crudelia.

Cosa sappiamo del film Willy Wonka

Il film Wonka è diretto da Paul King e nel cast, oltre al venticinquenne Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista principale, troviamo anche Olivia Colman (2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma, Assassinio sull’Orient Express, The Father – Nulla è come sembra), Sally Hawkins (La felicità porta fortuna – Happy Go Lucky, Indovina chi sposa Sally, La forma dell’acqua – The Shape of Water), Simon Farnaby (Blake’s Junction 7, Rogue One, Christopher Robin) e Keegan Michael Key (Come ammazzare il capo 2, Non si scherza col fuoco, Raccontami di un giorno perfetto). La Warner Bros. ha descritto questo nuovo lavoro come un “vivace, mitico inizio dell’immaginifico giovane inventore prima di diventare il rinomato l’estremamente attraente Mozart del cioccolato”.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Simon Rich (Saturday Night Live: Weekend Update Thursday, A Very Gilly Christmas, Man Seeking Woman), mentre David Heyman, il produttore di Harry Potter e di Animali Fantastici oltre che dei due film di Paddington sempre diretti da Paul King, produrrà il film per la Heyday Films.

A parte il look del personaggio principale, che ricorda molto quello dei suoi due predecessori, tutti gli altri particolari e i dettagli su questa nuova storia incentrata sul personaggio di Willy Wonka sono ancora sconosciuti. Nessuna ulteriore anticipazione a riguardo, quindi, proprio per creare probabilmente ancora maggiori aspettative.

Una curiosità? Timothée Chalamet interpretando il ruolo del giovane Willy Wonka, dovrà in qualche modo misurarsi con il suo ex suocero Johnny Depp! Il giovane attore, infatti, è stato fidanzato con la figlia Lily-Rose Depp (Yoga Hosers – Guerriere per sbaglio, L’uomo fedele, Confini e dipendenze): chi tra i due vincerà la sfida e sarà decretato come il migliore nel ruolo del celebre cioccolataio?