Tom Holland sembra non volersi fermare mai: mentre si avvicina la fine del suo contratto con la Marvel, sta già pensando al suo prossimo lavoro. Ha infatti rivelato più volte di voler ottenere il ruolo di James Bond e in una recente intervista ha ribadito il concetto in maniera molto chiara. Ecco cosa ha detto uno dei più giovani talenti di Hollywood.

Sarà Tom Holland il sostituto di Daniel Craig per il ruolo di James Bond?

L’attore Daniel Craig che interpreta l’attuale James Bond.

Nonostante la giovane età (classe ’96) Tom Holland è ormai un attore con una discreta esperienza, che oltre al ruolo di Spider-Man – che lo ha reso una star internazionale – ha all’attivo parti in film drammatici più impegnativi e meno mainstream, come ad esempio Le strade del male (che puoi vedere su Netflix). Nel 2021 vedremo finalmente uscire alcuni film molto attesi che lo vedono come protagonista, il cui lancio è stato posticipato più volte per problemi legati alla produzione e alla pandemia in corso, mentre Cherry, dei fratelli Russo, è ora in streaming su Apple TV.

L’attore è stato intervistato in questi giorni durante la pausa dalle riprese del terzo capitolo di Spider-Man, il cui titolo dovrebbe essere No Way Home e, sotto l’imbeccata dell’intervistatore, è tornato sull’argomento.

Tom Holland in una foto dal suo profilo Instagram.

Il giornalista ha sottolineato come Tom stia benissimo con la tuta di Spiderman, ma anche in abiti eleganti, cosa che lo renderebbe perfetto per interpretare appunto la celebre spia inglese a servizio della corona.

Tom Holland ha colto la palla al balzo e si è fatto trovare pronto, rispondendo con queste parole (guarda l’intervista integrale):

Sarebbe davvero un sogno che diventa realtà. Devo ricordare a me stesso che sono già abbastanza fortunato adesso. Interpretare Spider-Man è fantastico e un assoluto privilegio, ma sai, se dovessero decidere di fare un James Bond più giovane, credetemi che ci sarò. Comunque è quel che è, dobbiamo aspettare e vedere.

Anche se Tom Holland è molto amato, per il ruolo di James Bond la concorrenza è davvero agguerrita e dovrà vedersela con altri pezzi grossi: uno dei più quotati è sicuramente Tom Hardy, ma oltre al suo nome sono stati fatti quelli di Henry Cavill, Idris Elba e James Norton.

E tu fai il tifo per Tom Holland o per il ruolo di James Bond preferisci qualche altro attore? Facci sapere la tua nei commenti!