Travis Scott annuncia a sorpresa sui social un concerto a Roma al Circo Massimo. Il rapper americano sarà nella Capitale per “l’Utopia live al Circo Massimo” il prossimo 7 Agosto, andando così ad arricchire ulteriormente l’estate dei concerti a Roma.

Il Circo Massimo è la location perfetta per il trapper e produttore discografico statunitense, visto il suo brano “Circus Maximus”, inserito nel nuovo album “Utopia”, anche titolo del film presentato da Scott nei cinema americani.

Travis Scott, pseudonimo di Jacques Bermon Webster, è infatti un rapper e produttore discografico americano di 32 anni, anche noto come”La Flame” o “Cactus Jack”.

Scott ha riscosso un grande successo negli ultimi anni con i suoi album “Rodeo” (2015), nel quale ha collaborato con tantissimi esponenti del rap statunitense, “Birds in the Trap Sing McKnight” (2016) e “Astroworld“ (2018). L’ultimo album, recentemente uscito, è proprio “Utopia” che Travis Scott presenterà al Circo Massimo. Ad oggi è considerato tra gli esponenti principali della musica rap contemporanea.

Travis Scott concerto Circo Massimo Roma: dove acquistare i biglietti

Il concerto di Lunedì 7 agosto al Circo Massimo, sarà la seconda data italiana di Travis, dopo quella del 30 Giugno a Milano, ma si tratterà della prima tappa mondiale del nuovo disco “Utopia”.

I biglietti erano disponibili in prevendita MyLiveNation da Mercoledì 2 Agosto su livenation.it, mentre la vendita generale è aperta da oggi Giovedì 3 Agosto e proseguirà anche nei prossimi giorni.

A differenza di altri grandi eventi che si sono tenuti in Italia in queste settimane, il prezzo per assistere al concerto di Travis Scott sarà unico e lontano da quelli di altri colleghi altrettanto blasonati.

Per assistere al live che il rapper di Utopia terrà al Circo Massimo, infatti, bisognerà acquistare un biglietto, posto unico, al prezzo di 48 euro.

Fino a poco fa erano disponibili anche i posti nel Pit che costavano 57.50 euro, ma sono in poco tempo finiti. Su TicketOne ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 8 biglietti.

E tu che ne pensi del concerto di Travis Scott al Circo Massimo a Roma? Lasica un commento!