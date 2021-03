Grande gioia per i fan di Ultimo: il cantante romano ha annunciato proprio nelle ultime ore che è in arrivo un suo nuovo singolo dal titolo Buongiorno Vita.

Dopo l’uscita, negli ultimi mesi del 2020, dei singoli 22 settembre e 7+3, con Buongiorno Vita Ultimo si prepara a fondare le basi per un nuovo album. Tutti e tre i brani dei singoli, infatti, andranno a comporre la tracklist del disco che attualmente è in fase di lavorazione.

L’annuncio del nuovo singolo di Ultimo

L’annuncio dell’arrivo del singolo Buongiorno Vita è avvenuto tramite i social ufficiali del cantante, che ha voluto subito mettere in chiaro la data d’uscita che è quella del 23 aprile 2021.

Il nuovo album, che per il cantante sarà il numero quattro, arriverà dopo i precedenti dischi: Pianeti del 2017, Peter Pan del 2018 e l’ultimo Colpa delle favole uscito nel 2019.

“Buongiorno vita” è il titolo del mio nuovo singolo. Uscirà il 23 Aprile. pic.twitter.com/egeZeCVfm9 — Ultimo (@IlVeroUltimo) March 29, 2021

Da quello che ci suggerisce il titolo del singolo, Buongiorno Vita, la canzone probabilmente vorrà essere di speranza e sprono in questo periodo che ci vede ancora vittime di una pandemia globale e di una situazione socio-economica devastante.

Ecco con quali parole Ultimo descrive il suo lavoro in questi tempi:

Mi sono isolato e sto suonando come un pazzo. Sto scrivendo tanto. Continuo a lavorare al mio 4º album. Sperando che nel frattempo lì fuori migliori qualcosa. Ce lo meritiamo tutti. Vi abbraccio forte forte forte Ultimo

Speriamo di sapere quanto prima qualche notizia in più su titolo dell’album in arrivo, tracklist e data d’uscita. Per il momento cerchiamo di accontentarci dell’arrivo del nuovo singolo, che sarà in radio e su tutti gli store digitali tra meno di un mese.

Buongiorno Vita uscirà infatti il 23 aprile, e noi non vediamo l’ora di poterlo ascoltare!

