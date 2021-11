Scopri cosa ne pensiamo di Eternals della Marvel guardando la nostra video recensione senza spoiler.

Qui sotto ti diamo qualche approfondimento sul film.

Eternals è un film di supereroi americano del 2021 basato sull’omonima razza della Marvel Comics. Prodotto da Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, è il 26° film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Il film è stato diretto da Chloé Zhao, che ha scritto la sceneggiatura con Patrick Burleigh, Ryan Firpo e Kaz Firpo. È interpretato da un cast d’eccezione, in cui troviamo Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie.

Nel film, gli Eterni, una razza aliena immortale, emergono dal loro nascondiglio dopo migliaia di anni per proteggere la Terra dai loro antagonisti, i Deviants. Nell’aprile 2018, il presidente di Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato che un film basato sugli Eterni era in fase di sviluppo, con Ryan e Kaz Firpo al timone per scrivere la sceneggiatura. Zhao è stato assunto per dirigere il film e gli è stata data una notevole libertà creativa, che lo ha portato a girare molte scene in ambienti esterni. Zhao ha riscritto la sceneggiatura, alla quale in seguito ha contribuito anche Burleigh. Le riprese principali si sono svolte da luglio 2019 a febbraio 2020, presso i Pinewood Studios e in tre location: Londra e Oxford, in Inghilterra e nelle Isole Canarie.

Eternals è stato presentato in anteprima a Los Angeles il 18 ottobre 2021 ed è stato distribuito nelle sale negli Stati Uniti il ​​5 novembre, come parte della Fase Quattro dell’MCU. In Italia il film è uscito il 3 novembre 2021. Il film ha incassato oltre 171 milioni di dollari in tutto il mondo. Ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, che ha elogiato i suoi temi e le immagini, ma ha criticato la sua esposizione, il ritmo, la durata e la mancanza di sviluppo dei personaggi. Vuoi sapere cosa ne pensiamo noi? Guarda la video recensione sino alla fine.

Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al nostro canale cliccando su questo link e scrivi un commento così da generare una discussione.