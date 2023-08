Virgin River è una serie tv statunitense creata da Sue Tenney e che ha fatto il suo debutto su Netflix con all’attivo quattro stagioni per un totale di 42 episodi. Una serie tv in grado di appassionare il pubblico e che segue, appunto, la storia di Mel Monroe che si trasferisce a Virgin River, sperduto paesino della California, per ricominciare da zero dopo una vita piena di dolorosi ricordi. Tuttavia scopre che vivere a Virgin River non è facile come pensava e che, prima di qualsiasi altra cosa, deve imparare a guarire se stessa prima di poter trovare la serenità nella vita privata e professionale. Alla fine della quarta stagione scopriamo che il bambino che Mel porta in grembo è figlio di Jack e non frutto della fecondazione in vitro con il defunto marito. Ma le novità non finiscono qui: con un colpo di scena, infatti, viene rivelato anche che i gemelli di Charmaine in realtà non sono i figli di Jack.

Tanta carne sul fuoco per questa quinta stagione con la protagonista Alexandra Breckenridge che non ha dubbi e pensa che Jack si vendicherà di questa bugia che lo vede coinvolto. Ormai ci siamo, manca davvero poco per l’arrivo della nuova stagione che, come sempre, andrà in onda su Netflix e verrà distribuita in due parti: i primi 10 episodi usciranno il 7 settembre, mentre gli ultimi due episodi conclusivi della serie arriveranno sul piccolo schermo il 30 novembre. Nel frattempo, però, è stato reso noto il trailer ufficiale del nuovo capitolo che ci rivela già cosa dobbiamo aspettarci da Virgin River 5.

Mel e Jack protagonisti di VIrgin River

L’analisi del trailer di Virgin River 5

Nel trailer della quinta stagione di Virgin River notiamo subito come i protagonisti siano le nuove e le sorprendenti relazioni tra cui una rottura che nessuno si aspettava, un processo giudiziario complicato, un addio straziante ed un incendio. La cittadina, infatti, dovrà fare i conti con il fuoco che distruggerà una sua parte. Ma Hope, il sindaco, afferma che: “Risorgeremo dalle nostre ceneri perché è questa la forza di Virgin River”. Per quanto riguarda Mel, invece, a seguito della sua gravidanza è costretta a fare delle scelte importanti dal punto di vista professionale, mentre Jack dovrà vedersela con Charmaine e con alcuni demoni del suo passato.

Nel cast di Virgin River 5 troveremo sempre Alexandra Breckenridge nei panni di Mel, Martin Henderson in quelli di Jack, Lauren Hammersley in quelli di Charmaine. Il trailer ci rivela che dobbiamo aspettarci davvero molte novità e, nel frattempo, la curiosità dei telespettatori aumenta. Ormai non manca molto al 7 settembre, giorno in cui arriverà la prima parte di Virgin River su Netflix.

E tu sei un fan di Virgin River? Cosa ti aspetti da questa quinta stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!