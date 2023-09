Virgin River è una serie tv statunitense creata da Sue Tenney e che ha fatto il suo debutto su Netflix con all’attivo cinque stagioni per un totale di 52 episodi. Una serie tv in grado di appassionare il pubblico e che segue, appunto, la storia di Mel Monroe che si trasferisce a Virgin River, sperduto paesino della California, per ricominciare da zero dopo una vita piena di dolorosi ricordi. Tuttavia scopre che vivere a Virgin River non è facile come pensava e che, prima di qualsiasi altra cosa, deve imparare a guarire se stessa prima di poter trovare la serenità nella vita privata e professionale. Alla fine della quarta stagione scopriamo che il bambino che Mel porta in grembo è figlio di Jack e non frutto della fecondazione in vitro con il defunto marito. Ma le novità non finiscono qui: con un colpo di scena, infatti, viene rivelato anche che i gemelli di Charmaine in realtà non sono i figli di Jack.

La quinta stagione di Virgin River ha fatto il suo debutto lo scorso 7 settembre su Netflix con la prima parte composta da dieci episodi, mentre poi ne arriveranno altri due conclusivi attesi per il 30 novembre. E nonostante ci sia ancora l’attesa per i due episodi finali, sappiamo già che la serie tv è stata rinnovata per una sesta stagione che, molto probabilmente, arriverà sul piccolo schermo verso la fine del prossimo anno. Tuttavia Netflix sa bene come mantenere alta l’attenzione del suo pubblico e così, a distanza di soli pochi giorni dall’uscita dei recenti episodi di Virgin River, il colosso di streaming ha reso pubblico un trailer dove ci viene svelato cosa dobbiamo aspettarci dai due episodi conclusivi che sono attesi per novembre. Se non hai ancora avuto modo di vedere la quinta stagione di Virgin River non procedere nella lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati.

Mel e Jack in Virgin River

La quinta stagione di Virgin River si è conclusa con dei punti interrogativi che, molto probabilmente, troveranno una risposta nei due episodi conclusivi. Come possiamo vedere dal trailer, infatti, assistiamo finalmente alla nascita dei gemellini di Charmaine con Mel che è parte attiva del parto. Mel che, da parte sua, sta vivendo momenti delicati dopo aver scoperto che il suo padre biologico era un abitante proprio di Virgin River ed inizia a cercarlo fino a trovarlo. Avremo inoltre la conferma che Lizzie aspetta un bambino con la ragazza che confessa ad Hope la sua paura più grande, ovvero quella di non riuscire ad essere una buona mamma. Spazio anche per Brie e Brady che saranno i protagonisti di un momento romantico durante i festeggiamenti per Natale, mentre Preacher nasconde a Kaia la verità su Wes per proteggerla. Sono molti gli argomenti in gioco e, senza ombra di dubbio, gli episodi conclusivi della quinta stagione di Virgin River sono pronti per essere seguiti ed amati dal pubblico.

E tu sei un fan di Virgin River? Hai già avuto modo di vedere i primi episodi della quinta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!