Hotel Ristorante Il Saraceno – Torre Delle Stelle | Recensione

Vi dirò la verità, sono entrato nel ristorante Il Saraceno situato a Torre delle Stelle, Sardegna, quasi per caso. Ero tornato nella mia amata Sardegna e avevo un po’ di fame, ma quasi tutti i ristoranti che beccavo sulla strada erano chiusi, beh, tutti tranne questo. Prima di entrare ho dato una leggera occhiata alle recensioni su Trip Advisor, ma le ho trascurate perché ci tengo ad esprimere il mio parere senza lasciarmi ostacolare dall’opinione altrui. Vi dirò la verità: “Ho commesso un errore.”

La prima pecca è l’aria condizionata: fa un caldo assurdo nella sala interna. Un locale che propone prezzi da ristorante di lusso, non può tralasciare questo servizio nei mesi estivi con 40° all’esterno. Mi accomodo fuori, dove la vista non è per nulla male. Il cameriere sembra molto preparato e conosce bene il menù, sia nei punti forti che in quelli deboli, proponendo subito la mozzarella di bufala e sconsigliandomi alcune pietanze di mare. La gestione mi sembra napoletana, non ho visto nulla a riguardo sul sito ma credo proprio di non sbagliarmi. Ordino spaghetti alle vongole e bottarga, una pietanza tipica sarda che non vedevo l’ora di rimangiare in Sardegna. Volevo gli spaghetti ai ricci ma il cameriere ha sconsigliato il piatto. L’altra persona che era con me ha ordinato ugualmente gli spaghetti e una spigola all’acqua-pazza.

Per ingannare l’attesa ho mangiato il pane della casa, che ho trovato molto buono, il che mi fa venire un’idea: “prendere la pizza per poi mangiarla a casa”. Ahimè, a differenza di molti locali situati a Milano, qui non fanno la pizza per pranzo. Ok sono arrivati gli spaghetti!

Hotel Ristorante Il Saraceno – Torre Delle Stelle | Prova del palato

La porzione non è abbondante per quanto riguarda il condimento, la bottarga è davvero poca e anche le vongole. E’ un peccato, perché la pasta non trasmette questi sapori. Anche la presentazione non è granché, ma per quanto riguarda quest’ultima, posso soprassedere. Ho mangiato e cucinato questa pasta così tante volte che mi viene facile riconoscere i difetti. L’aggiunta finale di olio extravergine d’oliva per correggere la poca fluidità del piatto smorza tutti i sapori e fa emergere quello dell’olio a crudo. Il verdetto è che non ho mangiato dei veri spaghetti vongole e bottarga alla sarda.

L’altra persona in mia compagnia ha ordinato la spigole e delle verdure grigliate… mai arrivate e presenti sul conto finale. Questo fatto mi ha lasciato veramente di stucco e ovviamente pesa tantissimo sul voto finale. La spigola l’ha trovata buona, ma non avendola assaggiata, mi viene difficile giudicare.

Riflessione finale

Forse le recensioni contenute nei siti come Trip Advisor non sono così fuorvianti come molti pensano e forse avrei dovuto astenermi dal collaudare la cucina una volta notata l’assenza dell’aria condizionata. Ci sono molte pecche in questo Hotel Ristorante Il Saraceno situato a Torre Delle Stelle. La gestione dovrà lavorare molto per migliorale. Il mio consiglio è quello di elevare la pizza tipica napoletana, che secondo me, potrebbe essere il loro punto forte e presentare qualche altro piatto tipico campano tralasciando alcuni sardi.

Ovviamente il mio giudizio si basa su questa esperienza. La mia speranza è che in futuro, gli altri clienti saranno più soddisfatti e fortunati.

Se ci tornerei… citando un utente su Trip Advisor: “Proseguite Dritto.”

Prezzi alti se paragonati al cibo, aria condizionata assente, conto che non torna… mi viene difficile dare un voto più alto di questo…

Voto: 2,5