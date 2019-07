Il nuovo singolo dei Muse è Get up and Fight, quarto singolo estratto da Simulation Theory dopo Something Human, The Dark Side e Pressure.

Un singolo che sorprende, sia musicalmente che per la tematica trattata nel testo. Partiamo dal primo aspetto: Get up and Fight all’inizio sembra una canzone dance a tutti gli effetti, e si resta per un attimo disorientati.

Il tema, che dal titolo riesce a suggerirci temi cari ai Muse, come l’aprirsi delle coscienze degli oppressi e la lotta agli oppressori, è invece dedicato ai malati oncologici, e sprona quindi a combattere contro il cancro.

Il significato di Get up and Fight dei Muse

Il testo di Get up and Fight è stato scritto e dedicato ad uno zio di Matt Bellamy che ha combattuto, e purtroppo perso, la sua personale lotta contro il cancro.

Il testo, sin dal titolo che recita “Alzati e combatti” è uno sprono per tutte quelle persone che devono affrontare la tragica realtà di un cancro, uno spingere al resistere, non solo per se stessi, ma per tutte le persone care che non riescono ad affrontare un’assenza e un tragico abbandono.

Un tema estremamente delicato, che i Muse trattano sì a modo loro, ma al quale probabilmente non sono molto adatti.

Sicuramente i fan apprezzeranno questa particolare dedica a chi combatte una terribile malattia come il cancro, ma probabilmente Get up and Fight non sarà la canzone più memorabile dei Muse.

I Muse saranno i protagonisti di tre meravigliosi concerti qui in Italia: il 12 e il 13 luglio a Milano, allo Stadio San Siro, e il 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Testo di Get up and Fight dei Muse

What we have’s the only thing worth fighting for

And I, I won’t let nothing keep us apart

Through these fallouts there is

A truth and pain but through it all

You will always have my heart

I see a change on the horizon

Reasons to be frightened

I know that we can pull through

I am here to tell you

Get up and fight

Get up and fight

I can’t do this thing without you

I’m lost in this without you

Get up and fight

We’ve gotta get up and fight

I can’t handle this without you

Can’t do it without you

In our heads, a million voices scream and shout

And no one will ever hear a sound

Oh, only you can hush it

And calm the turmoil and the noise

And help me reach the higher ground

I see a change on the horizon

Reasons to be frightened

There’s nothing we can’t get through

I am here to tell you

To get up and fight

Get up and fight

I can’t do this thing without you

I’m lost in this without you

Get up and fight

We’ve gotta get up and fight

I can’t handle this without you

Can’t do it without you

Get up and fight

Get up and fight

I can’t do it without you

Get up and fight

Get up and fight

I can’t do this thing without you

I’m lost in this without you

Get up and fight

We’ve gotta get up and fight

I can’t handle this without you

Can’t do it without you

I can’t survive without your love in my life

You’ve gotta get up and fight

Traduzione

Ciò che abbiamo è la sola cosa per la quale valga la pena combattere

e io, farò in modo che niente ci divida.

Tra queste ricadute c’è

una verità e dolore, ma nonostante tutto

avrai sempre il mio cuore.

Vedo un cambiamento all’orizzonte,

ci sono ragioni per spaventarsi.

So che possiamo vincerle,

sono qui per dirtelo.

Alzati e combatti,

alzati e combatti.

Non posso farlo senza di te,

senza di te mi sento perso, in questo.

Alzati e combatti,

dobbiamo alzarci e combattere,

non posso occuparmene da solo,

non posso farlo da solo.

Nelle nostre teste gridano un milione di voci

e nessuno sentirà mai un suono.

Oh, solo tu puoi metterlo a tacere,

calmare il tumulto e il rumore

a aiutarmi a raggiungere il vantaggio.

Vedo un cambiamento all’orizzonte,

ci sono ragioni per spaventarsi.

So che possiamo vincerle,

sono qui per dirtelo.

Alzati e combatti,

alzati e combatti.

Non posso farlo senza di te,

senza di te mi sento perso, in questo.

Alzati e combatti,

dobbiamo alzarci e combattere,

non posso occuparmene da solo,

non posso farlo da solo.

Alzati e combatti,

alzati e combatti,

non posso farlo da solo.

Alzati e combatti,

alzati e combatti.

Non posso farlo senza di te,

senza di te mi sento perso, in questo.

Alzati e combatti,

dobbiamo alzarci e combattere,

non posso occuparmene da solo,

non posso farlo da solo.

Non posso sopravvivere senza il tuo amore nella mia vita.

Devi alzarti e combattere.