Jovanotti sta male e rimanda il concerto di Bologna: Tutte le info su nuova data e rimborso

Salta la data del 16 aprile a Bologna: Jovanotti ha un’infiammazione alle corde vocali e non può quindi esibirsi. Tutte le info su nuova data e rimborso biglietti

Jovanotti fermo per qualche giorno; il cantautore dovrà riguardarsi a causa di una brutta infiammazione e un edema alle corde vocali. Niente di grave, ad ogni modo, ma il medico che lo ha visitato, ha consigliato uno stop della voce per un minimo di 3 giorni, in modo da rimettersi in maniera adeguata e poter riprendere alla grande con il tour.

Uno spiacevole intoppo per Jova, che è stato quindi costretto a rimandare la data del concerto di questa sera a Bologna. Sin da subito arrivano le sue spiegazioni e le sue scuse ai fan tramite la pagine Facebook ufficiale. Già nell’ultimo concerto, spiega il cantante, aveva qualche sintomo di infiammazione, ma non si è tirato indietro, mettendo ancora di più sotto stress le sue corde vocali. Ecco i post che ha condiviso su Facebook nella giornata di oggi.





La nuova data per Bologna

Con un ultimo breve post, Jovanotti ha fatto sapere che la data di Bologna che salta questa sera, verrà recuperata il 4 maggio. I biglietti con data 16 aprile, ovviamente, saranno validi.

Rimborso del biglietto

Per quanto riguarda il rimoborso dei biglietti di chi non potrà recuperare la data persa di questa sera, ecco quanto recita il comunicato ufficiale di Trident: