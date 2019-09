Per saperne di più dovremo attendere lo speciale in onda questa sera sulla ABC e prossimamente disponibile sul web.

Beyoncé per questo progetto è stata fortemente influenzata dalla cultura africana , con la quale ha avuto modo di entrare in contatto durante i suoi viaggi nel continente. Dall’Egitto alla Nigeria al Sud Africa.

Pochi giorni prima che il film uscisse ha infatti rilasciato “ The Lion King: The Gift ”, con la partecipazione di Kendrick Lamar, Pharell Williams, Wiz Kid, e -ovviamente- del marito Jay Z.

Beyoncé ha deciso di voler regalare al suo pubblico un altro speciale, questa volta relativo all’ultimo album rilasciato in onore della sua partecipazione al reboot del “Re Leone”. La cantante ha infatti doppiato nella versione in lingua inglese Nala , la compagna di Simba.

