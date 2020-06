Lo scorso 19 giugno, nel giorno dell’anniversario annuale del “Juneteenth” noto anche come “Freedom Day”, la ricorrenza che celebra la fine della schiavitù in America, è stata pubblicata una versione inedita di “Never Gonna Break My Faith” cantata della Regina indiscussa della “soul music”Aretha Franklin.

Il brano scritto da Bryan Adams vede una versione mai pubblicata in precedenza in cui Aretha Franklin si esibisce con il coro “The Boys Choir of Harlem”, fondato nel 1968 dal Dr. Walter Turnbull nella chiesa avventista del settimo giorno di Efeso ad Harlem, che con gli anni, e il successo ottenuto, si è trasformato in un semplice gruppo musicale.

Il brano è un atto di fede e di speranza nella vita e nella bontà di un Dio misericordioso, il quale per affrontare le difficoltà e le continue ingiustizie quotidiane sostiene il suo popolo. Il testo è ricco di rimandi alle numerose parabole dei Vangeli proprio come accadeva per i brani gospel che costituisco la base del soul.

In un comunicato, Bryan Adams ha spiegato di aver tenuto il brano nel suo archivio personale per anni:

“Quando ho scritto questa canzone, stavo pensando ad Aretha, senza pensare che avrebbe mai effettivamente cantato la canzone. Il pensiero era quello di scrivere un inno, qualcosa che avrebbe cercato di esprimere un sentimento di fede che, anche in caso di perdita di qualcosa, avrebbe permesso di ritrovare una luce interiore a fare da guida. Quando la canzone era ancora una demo, ho detto ai produttori che sarebbe stata Aretha a cantarla ed è quello che è successo. Questa versione solista è stata ferma nel computer per anni e quando ho sentito che Clive stava girando un film sulla vita di Aretha, gliel’ho inviata. Il mondo non ha ascoltato la sua esibizione completa ed era necessario che accadesse. Sono così felice che venga pubblicata, il mondo ha bisogno di questo proprio ora”

Aretha Franklin ha lasciato alla musica una straordinaria eredità che si estende per ben sei decenni, dalla sua prima registrazione come stella del gospel per ragazzi, al suo ultimo album in studio, “Aretha Franklin Sings The Great Diva Classics” registrato per la RCA. I suoi innumerevoli classici includono “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman,” “Chain Of Fools,” “I Never Loved A Man (The Way I Love You)”,“Think”, “Daydreaming” e “Call Me”, brani indimenticabili come “Respect”, “I Say A Little Prayer” e “Rolling In The Deep”, e successi discografici in coppia come “I Knew You Were Waiting (For Me)” – il suo duetto mondiale con George Michael in cima alle classifiche.

La versione inedita di “Never Gonna Break My Faith” è uscita per le etichetthe RCA Records, RCA Inspiration e Legacy Recordings.

In precedenza la canzone, vincitrice di un Grammy Award, era stata pubblicata per la prima volta come colonna sonora del film “Bobby” (2006) in duetto con Mary J. Blige.

Clive Davis, CCO di Sony Music e amico/produttore di lunga data di Aretha, dichiara:

“ll mondo è molto diverso adesso. Il cambiamento è ovunque e ognuno di noi, si spera, sta facendo il meglio che può per evolvere e far parte di questo cambiamento nel miglior modo possibile. La musica può giocare un ruolo di grande rilevanza e la performance di Aretha è incredibile. Quando si legge il testo di questa canzone si coglie quanto è attuale rispetto a ciò che sta succedendo oggi. Tutti dovrebbero ascoltare questo brano. È destinato a diventare un inno.”

Testo di “Never Gonna Break My Faith”

[Verso 1]

My Lord, I have read this book so many times

But nowhere can there I find the page

That says what I experienced today has any grace

Now I know that life was meant to be hard

And that’s how I learned to appreciate my God

Though my courage may be tried

I can tell you I won’t hide

Because the footprints show you were by my side

[Ritornello]

You can lie to a child with a smiling face

Tell me that color ain’t about a race

You can cast the first stone

You can break my bones

But you never gonna break

You’re never gonna break my faith

And hope ain’t yours to give

Truth and liberty are mine to live

Steal a crown from a king, break an angel’s wings

But you never gonna break

Never gonna break my faith

[Verso 2]

My Lord, won’t you help them?

Help them, help them to understand

That when someone takes the life of an innocent man, woo

Well, they never really won

And all they really done is set the soul free

Where it’s supposed to be

[Ritornello]

You can lie to a child with a smiling face

Tell me color ain’t about a race

You can cast the first stone, you can break my bones

But you’re never, ever, ever

You’re never gonna break my faith

And hope ain’t yours to give

Truth and liberty are mine to live

Steal a crown from a king, break an angel’s wings

But you’re never, ever, ever

You’re never gonna break my faith

[Conclusione]

For those we lose before their time

I pray that their souls will find a light

And I know that the day will surely come

Oh, when it will, it will

Will be done, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, yeah

Never, yeah

Oh, yeah, it will, will be

It will be done

Oh, yeah, it will be, yeah

It, yeah

Oh, yeah, yeah

You’re never gonna break my faith

Oh, no, you won’t, you won’t

You’re never, never, never

You’ll never, never, never, never, never, never, never, never

Never, never, never, never, never, never, never gonna break my faith

No, you ain’t gonna break my faith

Traduzione di “Never Gonna Break My Faith”