La canzone God Control vanta probabilmente il video più ambizioso della carriera iconica di Madonna.

Diretto dal collaboratore di lunga data Jonas Åkerlund (“Music” e “Ghosttown”), questo video di 8 minuti non è stato realizzato a caso.

Madonna chiede al governo una riforma per vietare la vendita facile delle armi da fuoco negli USA.

La clip è ambientata quasi totalmente in una discoteca in cui si consuma una tragedia… ovviamente provocata da armi da fuoco.

Madonna ha voluto spiegare il significato di questo progetto sui profili di social media:

“Questa è la tua sveglia”, ha scritto Madonna su Instagram . “La violenza armata colpisce in modo sproporzionato bambini, adolescenti e emarginati in tutte le nostre comunità. Onora queste vittime e chiedi anche tu di abolire la vendita delle armi da fuoco. Ha poi detto che lei farà la sua parte. “Voglio attirare l’attenzione delle persone attraverso la mia piattaforma per parlare di un problema evidente qui in America e che sta mietendo tantissime vittime.” “Questa cosa può finire se i nostri legislatori agiscono per cambiare le leggi che non proteggono tutti noi”.