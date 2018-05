Cardi B “I Like it” ft Bud Bunny e J Balvin: guarda il video (testo & traduzione)

Pubblicato oggi il video ufficiale di “I Like it” di Cardi B con la collaborazione di Bud Bunny e J Balvin. Gurada il video e leggi testo e traduzione

“I Like it” di Cardi B suona già come un grande successo, un tormentone che sa di estate e che ci farà ballare tutti sulla spiaggia. Un ritmo squisitamente latino e raggaeton orecchiabile e divertente.

Il video di “I Like it” non è da meno. Le immagini del video ci trasportano direttamente in un caldo paese caraibico, pieno di musica e colori. Cardi B è come sempre bellissima e grazie ai vestiti che indossa, pensati appositamente per non farle risaltare il pancione, si muove con naturalezza a ritmo di musica. Una fantastica futura mammina proiettata verso l’ennesimo successo.

La collaborazione con Bud Buddy e J Alvin per “I Like it” è praticamente perfetta e va ad arricchire il pezzo con toni e colori maschili che la rendono ancora più ballabile.

I Like it – testo di Cardi B

Yeah baby

I like it like that

You gotta believe me when I tell you

I said I like it like that

You gotta believe me when I tell you

I said I like it like that

Now I like dollars, I like diamond

I like stunting, I like shining

I like million dollar deals

Where’s my pen, bi-ch I’m signing

I like those Balenciagas

The ones that look like socks

I like going to the jeweler

I put rocks all in my watch

I like texts from my exes

When they want a second chance

I like proving ni–as wrong

I do what they say I can’t

They call me Cardi Bardi

Banging body, spicy mommy

Hot tamale, hotter than a sauce

Molly, Purr, Coco, Garry

Hop out the stu, jump in the coupe

They tripping on top of the roof

Flexing on bi–hes as hard as I can

Eating halal, driving the Lam’

Told that bi-ch I’m sorry, though

Bout my coins like Mario

Yeah they call me Cardi B

I run this shit like cardio

Oh, damn

Diamonds, just forget the chains

I said I like it like that

Instead of fighting, call game, game, game, game

I said I like it like that

Drop the top and blow the brains

I said I like it like that

Oh he’s so handsome, what’s his name?

I said I like it like that

Oh I need the dollars

I said I like it like that

Beat it up like piñatas

I said I like it like that

Tell the driver, close the curtains

I said I like it like that

Bad bitch make him nervous

I said I like it like that

Cardi B

Chambean, chambean, pero no jalan “jalan”

Tú compras toa’ las Jordan, bobo, a mí me las regalan

I spend in the club, while you hop on in the bank

This is the new religion, bang, en latino gang “gang”

Trato de hacer dieta, pero esque en el closet tengo mucha grasa

Ya mude la Gucci pa’ adentro de casa, yea

Cabron a ti no te conocen ni en plaza

El diablo me llama pero Jesucristo me abraza

Guerrero como Eddie, que viva la raza “yuh”

Me gustan boricuas, me gustan cubanas

Me gusta el acento de la colombiana

Como mueve el culo la dominicana

Lo rico que me chingan las venezolanas

Andamos activos, Perico Pin Pin

Billetes de cien en el maletín

Que retumbe el bajo Bobby Valentin, yeah

Aquí prohibido amar, dile Charytín

Que pal’ (?) le tengo Claritin

Yo llego a la disco y se forma el motín

Diamonds, just forget the chains

Pa, pa, pa, pa

I said I like it like that

Instead of fighting, call game, game, game, game

I said I like it like that

Drop the top and blow the brains

I said I like it like that

Oh he’s so handsome, what’s his name?

I said I like it like that

Oh I need the dollars

I said I like it like that

Beat it up like piñatas

I said I like it like that

Tell the driver, close the curtains

I said I like it like that

Bad bitch make him nervous

I said I like it like that

Como Celia Cruz tengo el azucar

Tu jeva me vio y se fue de pecho como Jimmy (?)

Te vamos a tumbar la peluca

Y arranca al carajo cabrón que a ti no te va’ pasar la hookah

Mis tenis Balenciaga me reciben en la entrada

Pa-pa-pa-pa-razzi, like I’m Lady Gaga

Y no te me hagas, que en cover de Billboard tú has visto mi cara

No salgo de tu mente

Donde quieras que viajes has escuchado mi gente

Yo no soy high, soy como el Testarossa “Testarossa”

Yo soy el que la vive y también el quien la goza “goza, goza, goza”

En la cosa, mami en la cosa “cosa, cosa”

El quien mira sufre y el que toca goza “goza, goza”

I said I like it like that

I said I like it like that

I said I like it like that

I said I like it like that

Diamonds, just forget the chains

I said I like it like that

Instead of fighting, call game, game, game, game

I said I like it like that

Drop the top and blow the brains

I said I like it like that

Oh he’s so handsome, what’s his name?

I said I like it

Traduzione

Si baby

Mi piace come quello

Devi credermi quando te lo dico

Ho detto Mi piace come quello

Devi credermi quando te lo dico

Ho detto Mi piace come quello

Ora, mi piacciono i dollari, mi piacciono i diamanti

mi piace l’arresto della crescita, mi piace brillare

Mi piacciono gli affari da milioni di dollari

Dov’è la mia penna, puttana sto firmando

Mi piacciono queste Balenciagas

Quelli che assomigliano a calzini

Mi piace andare dal gioielliere

Metto i sassi tutt’intorno al mio orologio

Mi piacciono i messaggi dei mie ex

Quando vogliono una seconda opportunità

Mi piace dimostrare ai niggas che hanno torto

Faccio quello che gli altri dicono io non posso

Mi chiamano Cardi Bardi

Corpo da sbattere, mamma piccante

Un bocconcino caldo, più caldo di una salsa

Molly, Purr, Coco, Garry

Lo stuntman salta fuori, salta nel coupe

Loro inciampano in cima la tetto

Mostrando a queste stronze più che posso

Mangiando halal, guidando la Lamborghini

Ho detto a quelle stronze che mi dispiace, comunque

dei miei soldi come Mario

mi chiamano Cardi B

Gestisco queste cazzate come a cardio

Oh merda

Diamanti, solo dimentica le catene

Ho detto che mi piace come quello

Invece di combattere, gioco, gioco, gioco, gioco

Ho detto che mi piace come quello

Gettati dalla cima e fai esplodere il cervello

Ho detto che mi piace come quello

Oh lui è così carino, come si chiama?

Ho detto che mi piace come quello

Oh, ho bisogno di dollari

Ho detto che mi piace come quello

Battilo come una pinatas

Ho detto che mi piace come quello

Dici al conducente di chiudere i finestrini

Ho detto che mi piace come quello

Le brutte stronze lo rendono nervoso

Ho detto che mi piace come quello

Cardi B

Diamanti, solo dimentica le catene

Ho detto che mi piace come quello

Invece di combattere, gioco, gioco, gioco, gioco

Ho detto che mi piace come quello

Gettati dalla cima e fai esplodere il cervello

Ho detto che mi piace come quello

Oh lui è così carino, come si chiama?

Ho detto che mi piace come quello

Oh, ho bisogno di dollari

Ho detto che mi piace come quello

Battilo come una pinatas

Ho detto che mi piace come quello

Dici al conducente di chiudere i finestrini

Ho detto che mi piace come quello

Le brutte stronze lo rendono nervoso

Ho detto che mi piace come quello

Ho detto che mi piace come quello

Ho detto che mi piace come quello

Ho detto che mi piace come quello

Ho detto che mi piace come quello

Diamanti, solo dimentica le catene

Ho detto che mi piace come quello

Invece di combattere, gioco, gioco, gioco, gioco

Ho detto che mi piace come quello

Gettati dalla cima e fai esplodere il cervello

Ho detto che mi piace come quello

Oh lui è così carino, come si chiama?

Ho detto che mi piace