Kiari Kendrel Cephus, da tutti noi conosciuto semplicemente come Offset, è un rapper degli Stati Uniti classe 1991. Una vita non sempre facile e spesso sopra gli eccessi che, tuttavia, lo ha portato ad eccellere nella sua carriera.

Voce di brani come Open It Up, Deadz, Walk It Talk It, Clout, Bad and Boujee fino a Slippery e MotorSport per citarne alcuni. E se la sua vita professionale è sotto gli occhi di tutti, lo è anche la sua vita privata con Cardi B, collega e donna che ama. I due si sono sposati nel 2017 per poi divorziare dopo neanche un anno salvo poi decidere di darsi una nuova possibilità e riprovarci. Nel 2020, però, Cardi B presenta una nuova istanza di divorzio da Offset e chiede l’affidamento della loro bambina, ma dopo pochi mesi tornano insieme. Ed oggi Offset insieme a Cardi B sono pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 4 agosto, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Jealousy che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il nuovo brano è la loro sesta collaborazione ed arriva dopo Um Yeah, Lick (Remix), MotorSport, Drip e Clout. Jealousy è stato scritto da Offset e Cardi B stessi, mentre prodotta da Oz, Boi-1da e da Jahaan Sweet.

Il rapper Offset e la moglie Cardi B

Il significato di Jealousy

Jealousy, il nuovo brano di Offset con Cardi B, è il primo singolo estratto dal nuovo album del rapper atteso a breve. La coppia si rivolge a tutte quelle speculazioni che, di recente, sono state messe online e che riguardano la loro storia d’amore. La canzone esplora temi come l’invidia, la superiorità e la voglia di dire sempre la propria anche quando non si conosce la storia. Non tutti sanno, però, che se c’è l’amore si è in grado di superare le avversità e le critiche. Offset non si fa problemi a ostentare il suo stile di vita lussuoso menzionando le sue auto costose, la sua villa ed i suoi accessori firmati, ma al tempo stesso tiene a precisare che non tollera quando qualcuno manca di rispetto a lui o alla sua famiglia. Poi è la volta di Cardi B che continua con il tema della gelosia, ma si rivolge anche alle altre donne che potrebbero sentirsi minacciate dal suo successo e dalla sua intraprendenza. Nel frattempo, è stato reso pubblico anche il video ufficiale che è un tributo a Baby Boy, film del 2001, e che è stato girato a Los Angeles. Il video ufficiale vede alcuni cameo con i figli di Offset e, come protagonisti, vede lo stesso rapper con Cardi B e l’attrice Taraji P Henson.

E tu sei un fan di Offset e Cardi B? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Jealousy? Ti aspettiamo nei commenti!