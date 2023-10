Nel già vasto catalogo di produzioni animate disponibili alla visione su Netflix, nel mese di novembre arriva una nuova serie da non perdere.

Si intitola “My Daemon” e qui di seguito andremo a fornirvi tutti i dettagli in merito alla trama, al trailer e alla data di uscita.

La trama di “My Daemon”

Questa serie tv è ambientata in un futuro in cui, a seguito di una catastrofe nucleare, la Terra e l’Inferno si sono sovrapposti, portando il nostro Pianeta a essere ricoperto da una sottile e finissima polvere infernale.

Intanto, il giovane Kento, uno studente delle elementari la cui madre è gravemente malata, si imbatte in un piccolo demone nascosto all’interno di una foresta; decide di allevarlo come fosse un animaletto domestico, e lo chiama Anna.

Uniti ben presto da una profonda amicizia, i due partiranno per un incredibile viaggio avente l’obiettivo di trovare una cura per la madre di Kento. Ma forze oscure minacciano la buona riuscita del loro piano.

“My Daemon“, a differenza di numerosi altri suoi “colleghi” animati, non è tratto da un manga, in quanto rappresenta un’opera originale Netflix, scritta da Hidetaka Adachi ed animata dallo studio di animazione tailandese IGLOO STUDIO.

Alla regia troviamo invece Nat Yoswatananont.

Il trailer della serie

Qui di seguito il trailer di “My Daemon“.

In esso, facciamo la conoscenza di Kento, di sua mamma e del demone Anna, dando inoltre un primo sguardo al loro viaggio, durante il quale dovranno affrontare degli spietati uomini disposti a tutto pur di mettere le mani sulla creatura e sfruttarne i poteri.

La serie uscirà su Netflix il prossimo 23 novembre.