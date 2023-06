“Acquamarina” è il nuovo singolo di Ana Mena. insieme a lei, sulla traccia c’è anche Guè, che ha firmato la prima collaborazione della sua carriera con la cantante spagnola.

Per Ana Mena, l’Italia ormai è casa. Negli anni scorsi, infatti, ci ha già abituato a grandi successi collaborando con artisti come Rocco Hunt nei brani “A un passo dalla luna” e “Un bacio all’improvviso”, Fred De Palma in “D’estate non vale” e “Una volta ancora” e Federico Rossi in “Sol y mar”.

Con questi brani, Ana Mena ha fatto collezione di Dischi di Platini e di primi posti in classifica, che si sono aggiunti ai suoi tanti riconoscimenti internazionali. Tra questi, figurano anche un Disco di Diamante e oltre un miliardo e mezzo di visualizzazioni totali sul suo canale Youtube.

La popstar spagnola vanta anche una partecipazione al Festival di Sanremo, dove l’anno scorso è stata in gara con il brano “Duecentomila Ore”.

Significato di “Acquamarina” di Ana Mena

Il significato di “Acquamarina” è molto malinconico, ma il video prende alla lettera l’atmosfera estiva trasformando la cantante in una sirena che vediamo nuotare nelle profondità del mare.

Nel video, ispirato al film “Splash – Una sirena a Manhattan” Ana Mena infatti indossa una vera coda da sirena.

Il testo di “Acquamarina” di Ana Mena

Ah, na-na-na-na)

Maledetta la sorte

Ci sfida ancora, uh-oh-oh, oh-oh, oh

A volte confonde

E non riesco a capire perché, uh-oh-oh, oh-oh, oh

C’è un’aria strana

Se tu mi stringi ancora

Cos’è che mi fa? Stupida verità

Nel profondo del tuo sguardo

Vedo solo la malinconia di una lacrima stesa al sole

Dannata nostalgia che mi porta sempre sulle labbra tue

Dagli occhi scende l’acqua marina

È solo l’acqua marina, è solo l’acqua marina e credo

Che ci lascerà solo un’altra amara sensazione che non so nascondere

Non lo nascondo

Nel blu profondo (Splash)

L’ho detto, l’ho fatto (G-U-È)

Acqua e sale sulle labbra (Yeah)

Le tue orme sulla sabbia (Uoh)

I tuoi occhi, coralli, smeraldi, cristalli

Puoi calmare questa rabbia (Ah)

Una sfumatura azzurra (Ah-ah)

Ricordi quanto eravamo vicini?

Il segno dell’abbronzatura (Wow)

Che rimane sotto al tuo bikini

Di un estate (Ah) resta solo (Ah)

Un tattoo (Ah) sul costato (Ah-ah)

Lacrima che si confonde (Yeah)

Se ci bagnano le onde (Ciao)

Vedo solo la malinconia di una lacrima stesa al sole

Dannata nostalgia che mi porta sempre sulle labbra tue

Dagli occhi scende l’acqua marina

È solo l’acqua marina, è solo l’acqua marina e credo

Che ci lascerà solo un’altra amara sensazione che non so nascondere

E se ti vedo, stiamo bruciando, uoh-oh-oh-oh

L’abbiamo detto, l’abbiamo fatto

Ed ho perso la testa ogni volta che

Mi hai detto resta mentre nel tuo sguardo

Vedevo solo la malinconia di una lacrima stesa al sole

Dannata nostalgia che mi porta sempre sulle labbra tue

Dagli occhi scende l’acqua marina

È solo l’acqua marina, è solo l’acqua marina e credo

Che ci lascerà solo un’altra amara sensazione che non so nascondere

