Fred De Palma e Ana Mena tornano a cantare insieme a distanza di quattro anni dal successo straordinario di un tormentone estivo che ancora oggi si balla e si canta sulle spiagge di tutta Italia, il rapper torinese e la cantante italiana tornano questa volta ci regalano “Melodia Criminal”.

Tra la miriade di featuring e duetti nati in questo periodo, è spuntata imprevista, ma non imprevedibile, anche la reunion più attesa dagli appassionati di reggaeton all’italiana: quella tra De Palma e Ana Mena, che per un paio d’anni sono stati senza ombra di dubbio la coppia d’oro della nostra estate.

Dopo il successo di “Una volta ancora”, tormentone estivo amatissimo dai più giovani che ha raggiunto addirittura oltre 150 milioni di ascolti su Spotify e oltre 270 milioni di clic su YouTube ora i due sono pronti a scaldare l’estate con un nuovo tormentone.

Il significato di “Melodia Criminal” di Fred De Palma e Ana Mena

Come si può facilmente evincere dal testo presentato dai due artisti, “Melodia Criminal” è la classica canzone incentrata su un amore estivo, controverso e non privo di complicazioni. Un amore che fa male, che non si può dimenticare e che in qualche modo è come fosse autolesionista, al punto da far cantare ai due protagonisti: “La nostra non è una canzone d’amore ma è una… melodia criminal“.

Nonostante si siano lasciati, lui e lei non sembrano volersi davvero separare. O forse non possono. Sono ancora innamorati, impazziscono l’uno per l’altra e non riescono a stare davvero lontani. Il pensiero di questo amore tormentato toglie il sonno, entrambi non fanno altro che cercarsi ancora e ancora, senza potersi davvero tenere a distanza. Come spesso accade durante l’estate, quando molti amori finiscono, nuovi amori nascono e alcuni amori sono destinati a lasciare il segno.

Il testo di “Melodia Criminal” di Fred De Palma e Ana Mena

Uccidimi di notte col silenziatore

Tanto non si muore per davvero

Resta solo il tempo di un’altra canzone

Tanto non ci guardano dal cielo

Ero lì, ma non ero io

Nei tuoi jeans

Non sei mia ma so che vuoi farti un giro

Con le tue mani appoggiate sul finestrino

E aspetto che mi sale, sale, sale,

Questa voglia di dirti non mi dimenticare mai

E mi fa male, male, male

La nostra non è una canzone d’amore ma è una…

Melodia criminal

Che suona ad ogni tuo respiro

Sei ancora innamorato, ma pensi che ancora ti serve un motivo

Se dietro avessi il mare guarderei gli occhi tuoi

Stasera sto ancora impazzendo per te

Melodia criminal come in un pezzo dei Beatles

Sono il padrone del club

Se non riesco più a dormire è solo colpa tua

Con quegli occhi da assassina non mi fai paura

Quanto sei mala, come un fucile che spara

Ma poi non riesci a starmi lontana

Sale, sale questa voglia di dirti non mi dimenticare mai

E mi fa male, male, male

La nostra non è una canzone d’amore ma è una…

Melodia criminal

Che suona ad ogni tuo respiro

Sei ancora innamorato, ma pensi che ancora ti serve un motivo

Se ti ho vicino faccio un casino

Ti tolgo il vestito, mi togli il respiro

Balli sul filo di queste note che uccidonoStanotte non dirmi di no, puoi farmi quello che vuoi

Sto già suonando per noi

Melodia criminal

È il suono di ogni tuo respiro

Sei ancora innamorato, ma pensi che ancora ti serve un motivo

