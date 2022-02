Un grande inizio per Belen Rodriguez a Le Iene, il programma di Italia Uno che la vede per la prima volta nei panni di presentatrice. Un inizio commovente per la modella argentina, che ha raccontato che far parte della grande famiglia de Le Iene era il suo sogno.

Eppure non sono mancate le critiche, che si sono propagate immediatamente in lungo e in largo sui social per mano di quei tanti leoni da tastiera che pur di farsi notare non si fanno scrupolo a gettare fango su personaggi famosi e non solo.

Non è certo una novità: soltanto un paio di giorni fa ad essere attaccata è stata Emma Marrone, la cantante pugliese che sul palco dell’Ariston ha cantato Ogni volta e così esibendo uno spacco vertiginoso che le scopriva le gambe. Per qualcuno quelle “gambe importanti” non andavano esibite, ma Emma ha fatto sentire subito la sua voce, spronando le ragazze a non farsi condizionare dai giudizi cattivi e gratuiti della gente.

Oggi infatti si parla molto di body shaming, della tendenza negativa di deridere qualcuno per il suo aspetto fisico, in favore del body positive, che ci vuole tutte orgogliose delle proprie forme e più sicure della nostra unicità. Eppure le critiche a Belen Rodriguez ci sottolineano quanto ancora siamo lontani dall’assenza di discriminazioni. Sarà perché un veloce commento sui social, nascosti dietro ad uno schermo, rende il tutto più semplice, anche (e soprattutto) un’offesa gratuita.

Le critiche mosse a Belen Rodriguez a Le Iene

Sui social ne sono piovute tante, e per tutti i gusti. Da chi ha sottolineato che Belen ha bisogno dei sottotitoli perché “non si capisce cosa dice”, a chi invece ha voluto far notare che “si è rovinata con il botulino”.

Non sono mancati nemmeno i paragoni con le donne che l’hanno preceduta alla conduzione del programma, come Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi, dove banalmente Belen viene etichettata come meno brava.

Eppure il messaggio iniziale di Belen Rodriguez è stato molto bello, raccontandoci il modo e il motivo per cui Belen avrebbe da sempre voluto essere una Iena. Ve lo mostriamo qui sotto.

E tu che ne pensi di Belen Rodriguez a Le Iene? Lascia un commento per dire la tua.