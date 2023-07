La serie “The Last of Us“, che a me è piaciuta un sacco, ha qualcosa in più di “Bird Box Barcelona” di Netflix. Nonostante le trame abbiano molte somiglianze, una risulta molto più coinvolgente dell’altra.

“Bird Box Barcelona“, spin-off di Netflix di “Bird Box“, si trova a competere in un genere horror molto affollato. Mentre l’originale “Bird Box”, che ha lanciato Sandra Bullock come star di Netflix, ha potuto beneficiare dell’uscita, nello stesso anno, del film dal successo sorprendentemente simile “A Quiet Place“, “Bird Box Barcelona” arriva cinque anni dopo, in un periodo in cui sono state prodotte numerose storie horror con dinamiche simili, tra cui spicca “The Last of Us”. Nonostante il nuovo film ampli il mondo di “Bird Box” in modi interessanti, è difficile guardarlo senza percepire l’eco di tutte le altre storie recenti in cui un padre assediato cerca di proteggere un bambino in un mondo post-apocalittico pieno di mostri letali.

“Bird Box Barcelona” si svolge nello stesso periodo di “Bird Box”, ma racconta cosa succede in Europa quando arrivano misteriosi mostri e la società crolla. A differenza del film originale, abbandona tutti i personaggi di “Bird Box” e non ha nulla a che fare con “Malorie”, il sequel del romanzo horror di Josh Malerman da cui è tratto il primo film. Proprio come in “Bird Box”, un’ondata di suicidi improvvisi e violenti annuncia l’arrivo di creature che la maggior parte delle persone non può e non deve guardare: guardarle provoca psicosi e, per la maggior parte delle persone, autodistruzione immediata. I sopravvissuti, tra cui l’ingegnere vedovo e padre Sebastián (Mario Casas), indossano bende o occhiali oscurati quando escono di casa per cercare cibo nella città quasi deserta.

Mentre Sebastián e sua figlia Anna (Alejandra Howard) vagano tra le macerie di Barcellona, le persone che incontrano sono sospettose, nervose e talvolta addirittura violente.

Come “The Last of Us” o “A Quiet Place”, “Bird Box Barcelona” si concentra sulle emozioni di una figura paterna che si sforza di essere responsabile e capace in circostanze straordinarie. La dinamica in questo film inizia a sembrare familiare, specialmente quando il film stesso è incentrato sugli stessi eventi che accadono più e più volte: i personaggi fuggono dalle creature, sono comunque esposti a loro e muoiono in modi orribili.

“Bird Box Barcelona” aggiunge alcune nuove sfumature alla formula del film originale. Gli sceneggiatori David e Àlex Pastor suggeriscono che i mostri sono attivamente maligni e capaci di ingannare le menti umane, e che sono in qualche modo interessati al fatto che le persone muoiano. Il nuovo film dedica anche più tempo all’esplorazione dei “Vedenti”, le persone che reagiscono alla vista delle creature non con il suicidio, ma diventando ossessionate dal guardarle e costringendo ogni altro sopravvissuto che incontrano a vederle.

“Bird Box Barcelona” comunica un messaggio di molte altre storie post-apocalittiche: forse l’umanità è il vero mostro. E forse, suggerisce il film, non dovresti fidarti degli altri.

La performance di Casas nei panni di Sebastián è convincente ed è facile comprendere la sua frustrazione mentre cerca di sopravvivere in un mondo pericoloso con una figlia che ama. Tuttavia, c’è una sensazione di “già visto” in tutto ciò che accade in “Bird Box Barcelona” che non deriva solo dal modo in cui riecheggia l’originale “Bird Box”. Quel film aveva un senso di scoperta e mistero più forte. Sebastián ha la sua sfumatura che guida il dramma del film, ma non gli dà molto vantaggio in un mare di personaggi simili.

Considerando quanto spazio ha avuto “The Last of Us” per raccontare la sua storia, non sorprende che la serie faccia un lavoro più avvincente e memorabile con personaggi ed emozioni simili. “The Last of Us” ha anche altri vantaggi: i mostri invisibili di “Bird Box” sono misteriosi, ma i funghi zombi di “The Last of Us” sono più tangibili e inquietanti. Dove “The Last of Us” ha avuto spazio per sviluppare personaggi secondari memorabili, il cast di supporto di “Bird Box Barcelona” è per lo più composto da vittime usa e getta.

Tutto questo potrebbe non interessare i fan dell’originale “Bird Box”, uno dei film originali più visti su Netflix. Per chi vuole guardare più storie raccontate in questo mondo e non si preoccupa di lasciarsi alle spalle i personaggi iniziali di “Bird Box”, i piccoli misteri e gli shock dello spin-off potrebbero essere sufficienti per occupare un venerdì sera o una domenica pomeriggio senza altre distrazioni.

Ma per chi cerca più profondità nelle storie horror di famiglie in difficoltà, “The Last of Us” è già disponibile e merita di essere vista.

“Bird Box Barcelona” è ora disponibile in streaming su Netflix.

E tu hai visto il film? Cosa ne pensi? Dì la tua nei commenti.