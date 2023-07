Christophe Le Friant, da tutti noi conosciuto semplicemente come Bob Sinclar, è un disc jockey della Francia classe 1969, ma anche un produttore discografico visto che ha una propria casa discografica, la Yellow Productions.

Senza dubbio si tratta di uno dei dj producer più famosi in tutto il mondo e tra i numeri uno nel suo paese natio, ma non solo. Il successo lo ha raggiunto nel 2005 con il brano Love Generation che, ancora oggi, continua ad essere suonata in tutte le discoteche di tutto il mondo. Voce di brani come Rock This Party, Sound of Freedom, Lala Song, We Could Be Dancing, Til The Sun Rise Up, Rock the Boat fino a The Ghetto and The Beat Goes of per citarne alcuni. Ed oggi Bob Sinclar è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 28 luglio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Capoeira Mata Um (Zum Zum Zum) che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il disc jockey Bob Sinclar

Il significato di Capoeira Mata Um (Zum Zum Zum)

Capoeira Mata Um (Zum Zum Zum), il nuovo singolo di Bob Sinclar, è pronto per farci compagnia durante questa calda estate. Il disc jockey, come sappiamo, ama sempre sperimentare e non essere mai ripetitivo, così ha deciso di unire i ritmi tipici brasiliani al suo mondo house ed ecco che è nato questo nuovo brano. Capoeira Mata Um (Zum Zum Zum) è un remix del famos brano di Jackson do Pandeiro.

Nel frattempo, Bob Sinclar è pronto per un agosto che lo vedrà protagonista nel nostro paese con diversi concerti che lo porteranno in giro per la penisola: Gallipoli, Arzachena, Riccione sono solo alcune città dove il disc jockey francese si esibirà.

E tu sei un fan di Bob Sinclar? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Capoeira Mata Um (Zum Zum Zum)? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Capoeira Mata Um (Zum Zum Zum)

Zum zum zum, zum zum zum

Capoeira uccide

Zum zum zum, zum zum zum

Capoeira uccide

Samba che oscilla è buono

Samba che oscilla non cade

Il mio samba deve essere perfetto

Su richiesta di mio padre

Samba che oscilla è buono

Samba che oscilla non cade

Il mio samba deve essere perfetto

Su richiesta di mio padre

Salva Bahia

Salva Bahia

Chi non sa giocare a capoeira

Berimbau ti insegnerà

Dio mi aiuti, tu, San Benedetto

Il vecchio buco ha il serpente all’interno

Dio mi aiuti, tu, San Benedetto

Il vecchio buco ha il serpente all’interno

Zum zum zum, zum zum zum

Capoeira uccide

Zum zum zum, zum zum zum

Capoeira uccide

Samba che oscilla è buono

Samba che oscilla non cade

Il mio samba deve essere perfetto

Su richiesta di mio padre

Samba che oscilla è buono

Samba che oscilla non cade

Il mio samba deve essere perfetto

Su richiesta di mio padre

Salva Bahia

Salva Bahia

A chi non sa giocare a capoeira

Berimbau ti insegnerà

Dio mi aiuti, tu, San Benedetto

Il vecchio buco ha il serpente all’interno

Dio mi aiuti, tu, San Benedetto

Il vecchio buco ha il serpente all’interno

Dio mi aiuti, tu, San Benedetto

Il vecchio buco ha il serpente all’interno

Dio mi aiuti, tu, San Benedetto

Il vecchio buco ha serpente all’interno.