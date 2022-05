I cioccolati di Casa Capitano sono famosi in quel di Milano e non potevo farmeli scappare. Devo ammettere che ho solo assaggiato il loro cioccolato, dato che ho preso un singolo stick, ma è bastato un morso per convincermi. I love chocolate <3

Forse i prezzi non sono proprio bassi ma sia il cibo che la location funzionano alla grande.

che belle luci e bei colori.

Dove si trova Casa Capitano? Come spiegato nel titolo, siamo nei pressi di Porta Venezia a Milano e più precisamente in Via Castel Morone al numero 35. Precisamente tra Porta Venezia e Corso Indipendenza. Appena entrato ho dribblato il dehors per restare affascinato dall’arredamento. Ho scoperto che si può pure acquistare. Non ho comprato nessun oggetto di antiquariato… ma avrei fatto volentieri razzia di cioccolati. Si, cioccolato e caffè è un bel binomio e da Casa Capitano questo duo si fa rispettare. Tra l’altro anche il croissant che ho ordinato era di primissima qualità. Anzi, tra i due litiganti il terzo gode. Il croissant mi è piaciuto un sacco e ci tornerò senz’altro per provare altre nuove farciture… ovviamente accompagnate da altri prodotti di questo bel locale milanese.

Alla prossima.