“Barbie” è senza dubbio uno dei film più discussi di questa estate, nonostante non sia ancora uscito; in attesa di vederlo nelle sale (a partire dal prossimo 20 luglio), possiamo ascoltare un altro brano tratto dalla sua colonna sonora rilasciato oggi, venerdì 30 giugno 2023.

Se infatti giusto qualche settimana fa avevamo parlato di “Barbie world“, il singolo di Nicki Minaj e Ice Spice dedicato alla bambola più famosa del mondo, oggi ci concentreremo su “Speed drive” di Charli XCX, di cui andremo qui di seguito ad analizzare il significato e la traduzione del testo.

Cominciamo subito!

Significato di “Speed drive”

Questa canzone rappresenta una lode a Barbie, che viene elogiata e venerata. Sedute l’una a fianco all’altra, Charli XCX e Barbie, due care amiche, partono per un viaggio in auto a folle velocità, senza curarsi delle regole della strada.

Traduzione del testo

[Intro]

Oh-oh

Oh, oh

[Verso 1]

Lei è la mia migliore amica in tutto il mondo

Sul mood board, lei è l’ispirazione

Ed è vestita con abiti molto carini

Kawaii come se fossimo a Tokyo

Sorriso di Devon Lee, denti bianchi

Ha un classico, molto profondo, Van Gogh

È fedele, dice: “Ti amo, ragazza”

Io la amo di più

[Ritornello]

Ah-ah, Barbie, sei così bella, sei così bella che mi fai impazzire

Salta sul sedile del guidatore e scegli la velocità di guida

Caldo, cavalcando per le strade, su una frequenza diversa

Sai che sai cosa intendo, stiamo passando con il rosso

Ah, Barbie, sei così bella, sei così bella che mi fai impazzire

Salta sul sedile del guidatore e scegli la velocità

Caldo, cavalcando per le strade, su una frequenza diversa

Sai che sai cosa voglio dire, stiamo passando con il semaforo rosso

[Post-Ritornello]

Luci

Luci rosse, luci rosse, luci rosse, luci rosse, sì



[Verso 2]

Oh

Ho la capote abbassata, le gomme in fiamme

Chi sei? Sto vivendo la mia vita

Ti vedo guardare con quell’occhio laterale

Wow, sei così invidioso perché sono unica nel suo genere

Cosa pensi di me, non mi interessa

Sono un classico, davvero profondo, Voltaire

Le ragazze che devono sapere, beh, lo sanno già

Sono laggiù

[Ritornello]

Ah-ah, Barbie, sei così bella, sei così bella che mi fai impazzire

Salta sul sedile del guidatore e scegli la velocità

Caldo, cavalcando per le strade, su una frequenza diversa

Sai che sai cosa intendo, stiamo passando con il rosso

Ah, Barbie, sei così bella, sei così bella che mi fai impazzire

Salta sul sedile del guidatore e scegli la velocità

Caldo, cavalcando per le strade, su una frequenza diversa

Sai che sai cosa voglio dire, stiamo passando con il semaforo rosso

[Post-Ritornello]

Luci

Luci rosse, luci rosse, luci rosse, luci rosse, sì

Luci

Luci rosse, luci rosse, luci rosse, luci rosse, sì

[Outro]

Luci rosse, luci rosse, luci rosse, luci rosse, sì.

–

Ecco dunque il significato e la traduzione del testo di “Speed drive”. Ora è il vostro momento: diteci cosa pensate di questa canzone nei commenti!