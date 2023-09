Il nuovo brano di Coez e Frah Quintale, anticipato dal singolo “Alta Marea” è finalmente uscito e si intitola “Che colpa ne ho”

“Lovebars”, l’album dei due cantanti è uscito in quattro esclusivi formati fisici: CD (anche autografato), vinile, vinile speciale arancione e bundle CD + t-shirt (anche autografato). In pochissimo sono già sold out le versioni in vinile standard autografato e il vinile arancione autografato.

In occasione dell’uscita del disco, Coez e Frah Quintale incontreranno i fan e firmeranno le copie del nuovo album con due appuntamenti in luoghi d’arte d’eccezione: il 9 Settembre presso Palazzo Velli Expo a Roma e il 12 settembre presso Triennale Milano.

Il significato di “Che colpa ne ho” di Coez e Frah Quintale

Tra le 12 canzoni di “Lovebars”, l’album di Coez e Frah Quintale, spicca proprio il nuovo singolo, una ballad romantica incentrata sul tema del senso di colpa in una relazione tormentata. Una chicca per indagare su sé stessi, da cantare e su cui riflettere.

Il significato del brano infatti indaga il sentimento del senso di colpa, così comune e così importante nei rapporti con le altre persone perché, in un modo o nell’altro, li indirizza verso una nuova direzione.

Coez e Frah Quintale tuttavia scelgono di trattare il tema guardandolo in un’ottica di guarigione: ha senso sentirsi in colpa per aver commesso un errore solo se lo si sfrutta per imparare qualcosa, per avere una crescita personale.

In certi casi, quindi, il senso di colpa può aiutare e agevolare un momento di crescita, personale e di coppia.

Il testo di “Che colpa ne ho” di Coez e Frah Quintale

Sapore in bocca dalla sera prima

Dicevi “Sono la tua medicina”

Ma poi ti porti via la mia autostima

Non è che sei stata molto carina

Rovini tutto come i matrimoni

Costava poco stare sempre fuori

Ci bastava poco, mica i milioni

Ma c’è il problema che non t’affezioni

L’odore del tuo shampoo

Il dolore arriva dopo come il tuono e il lampo

Sei lontana come casa tua vista dall’alto

Però dentro c’è un altro

Mi chiedo cosa sappiamo davvero di noi

Cerco le parole giuste

Ma non le trovo mai

Io che dimentico sempre tutto in fretta

Ma noi no

E se mi scappa da piangere

Io che colpa ne ho, io che colpa ne ho

Schiverò i posti di blocco, le spade nei parchi

Tutti i coltelli che piovono oggi

Pur di riaverti di nuovo davanti

Già lo so, correrò, brucerò almeno mille semafori rossi

(Questo love)

Salto nel vuoto da mille palazzi

Perché l’amore ci rende più pazzi, giusto un po’

(Giusto un po’)

Troppo legati gli uni con gli altri

Infatti prima mi lasci dopo vuoi tornare indietro

Facciamo bungee jumping

Ti sembra il caso, dai ormai siamo grandi

O forse sono solo io che sbaglio

Fuori dalla tua porta i miei bagagli

Mi chiedo cosa sappiamo davvero di noi

Cerco le parole giuste, ma non le trovo mai

Io che dimentico sempre tutto in fretta

Ma noi no

E se mi scappa da piangere

Io che colpa ne ho, io che colpa ne ho

Forse bastava fermarti e ripensarci un po’

Io non dovevo aspettarti, lo vedo da come mi guardi

Che stai andando avanti

Quante cose di te non so, quante cose di te non so

Mi chiedo cosa sappiamo davvero di noi

Cerco le parole giuste ma non le trovo mai

Io che dimentico sempre tutto in fretta

Ma noi no

E se mi scappa da piangere io che colpa ne ho

Mi chiedo cosa sappiamo davvero di noi

E tu, cosa ne pensi di “Che colpa ne ho” di Coez e Frah Quintale? Lascia un commento!