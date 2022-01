Ieri, dopo l’annuncio ufficiale, vi avevamo dato qualche anticipazione riguardo il nuovo album di The Weeknd che si intitola Dawn FM. Si, uscirà questo venerdì. Ci saranno anche tanti ospiti interessanti tra tracklist e video. Nella lista troviamo Quincy Jones, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never, Tyler The Creator e pure Jim Carrey. Oggi The Weeknd ha svelato la cover ufficiale di Dawn FM, che ci mostra un Abel Tesfaye invecchiato, molto invecchiato, mentre guarda dritto verso la telecamera. È stata inoltre lanciata una pagina per il pre-order dell’album. La tracklist non è stata ancora pubblicata ma presto vi aggiorneremo anche con la lista delle canzoni.

Il negozio online di The Weeknd propone anche una copertina alternativa per l’edizione da collezione dell’album, con l’artwork di Robert Beatty.