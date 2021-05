CSI: LAS VEGAS come sappiamo sta per tornare e, ogni giorno, si ha notizia di vecchie glorie del cast originale che decidono di rientrare a far parte della squadra del “turno di notte” della polizia scientifica della città che non dorme mai.

Lo show, la cui prima puntata è stata trasmessa nel 2000, è andato in onda per quindici stagioni, fino al 25 dicembre 2015, e ha visto alternarsi tra le proprie file diversi attori. Il cast originale, all’epoca degli esordi capeggiato dal talentuoso Gil Grissom (l’attore William Petersen), è stato quasi del tutto sostituito nel corso degli anni, ma adesso sembra esserci un nostalgico ritorno al passato.

A sei anni di distanza da Immortality, infatti, la miniserie conclusiva in due episodi trasmessa come finale della serie nel giorno di Natale del 2015, CSI: Las Vegas – Scena del crimine si prepara a tornare. La serie riprenderà vita con un sequel che renderà felici tutti coloro che sono puristi dello show, e che hanno amato vedere insieme all’opera Grissom, Sara Sidle (interpretata da Jorja Fox) Catherine Willows (l’attrice Marg Helgenberger) e il divertente David Hodges (l’attore Wallace Langham).

Un altro attore decide di tornare a casa

Oltre a Gil Grissom e Sara Sidle, che si sono sposati nel corso della serie dando vita a una delle coppie più singolari della storia delle serie crime, anche altre vecchie glorie della serie hanno deciso di far ritorno. Pian piano, infatti, uno dopo l’altro, hanno dato la loro disponibilità a riprendere il loro vecchio ruolo nello show.

Con Gil e Sara, quindi, ci sarà anche il brillante quanto bizzarro tecnico e per un po’ agente sul campo David Hodges (l’attore Wallace Langham) molto amato dai fan per le sue bizzarrie. Insieme a lui si è da poco aggiunto un’altra vecchia gloria dello show, ovvero il capitano Jim Brass (interpretato da Paul Guilfoyle).

Cosa sappiamo del sequel di CSI: LAS VEGAS

La trama del sequel di CSI: LAS VEGAS è stata scritta da Jason Tracey, che conosce molto bene il genere avendo lavorato a lungo in Elementary e Duro a morire. La nuova stagione dello show, quindi, vedrà a quanto trapelato dalle prime notizie già diffuse, il dipartimento di polizia scientifica in serie difficoltà.

Tutto, infatti, rischiadi crollare davanti a quella che viene definita una “minaccia esistenziale”. Un nuovo, brillante team di investigatori forensi deve dare il bentornato a vecchie glorie del dipartimento e mettere in campo nuove tecniche investigative per preservare e servire la giustizia nella città più viziosa degli Stati Uniti.

Oltre ai rientri degli attori che riprenderanno il loro posto e i loro ruoli, si sa per certo che saranno presenti anche altri quattro volti nuovi. In base alle prime informazioni trapelate, infatti, Paula Newsome (NCIS – Unità anticrimine, Chicago Med) avrà il ruolo di Maxine, il responsabile in carica del laboratorio della scientifica di Las Vegas.

Matt Lauria (il Ryan Wheeler di Kingdom, già apparso nella serie come l’agente dell’FBI Matthew Pratt) sarà un investigatore capo con “un talento naturale per la ricostruzione delle scene del crimine”. E, inoltre, Mel Rodriguez (Getting On, The Last Man on Earth) interpreterà il medico legale Hugo, mentre Mandeep Dhillon sarà Allie, una giovane recluta di origini straniere. Tra le ultime novità annunciate c’è l’arrivo dell’attore Jamie McShane che interpreterà Anson Wix un avvocato che da poco ha aperto un suo studio, qualcuno che vorresti sempre dalla tua parte e con cui è meglio non avere conti aperti.

Ecco le parole di Jerry Bruckheimer a proposito del progetto, di cui è ovviamente entusiasta:

“Sono entusiasta di riportare il franchise di CSI ai nostri fan, che ci sono stati così fedeli per tanto tempo. E tornare a Las Vegas, dove tutto ha avuto inizio più di 20 anni fa, rende ogni cosa ancora più speciale. Abbiamo amato lavorare a questo progetto con la CBS e non vediamo l’ora di dare il bentornato a William, Jorja e Wallace, mentre si uniscono a un nuovo gruppo di attori di talento in CSI: Vegas.”

Il nuovo ciclo di episodi di CSI: LAS VEGAS andrà in onda su CBS il prossimo autunno. E voi, cosa ne pensate? Lo seguirete? Diteci la vostra nei commenti!