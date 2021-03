Demi Lovato ha pubblicato una nuova canzone che si intitola “Dancing With the Devil“, tradotta in italiano come “Ballando con il diavolo”. Il brano è estratto dal suo prossimo album omonimo Dancing With the Devil… The Art of Starting Over, in uscita il 2 aprile tramite la Island Records.

Sull’inno vulnerabile e svettante, Lovato parla di tentazione e canta: “Ti avevo detto che stavo bene ma stavo mentendo. Stavo ballando con il Diavolo ed ero fuori controllo. Sono quasi arrivata in paradiso. Era più vicino di quanto tu possa immaginare. È così difficile dire di no quando balli con il diavolo.”

Lovato ha anche condiviso una versione acustica del brano, insieme alla tracklist dell’album. Ha scritto su Twitter: “Sembra assolutamente irreale averlo pubblicato in questo momento, vi amo così tanto”.

Qual è il significato di Dancing With the Devil

“Dancing with the devil” è una metafora comune in cui vengono presi dei rischi in modo consapevole e che potrebbero potenzialmente minacciare la propria vita. Il più delle volte, è un ballo perdente, e Demi Lovato ha fatto il giro completo con il diavolo ed è stata fortunata (o forte) abbastanza da sopravvivere per raccontare la storia.

La canzone inizia da dove è iniziata la dipendenza di Demi. Spiega come tutto è iniziato con un semplice vino rosso, e ha anche inventato alcune scuse per questo inizio. Ha lavorato duramente, battendo record, vendendo dischi, andando in tour e tutto questo successo è stato tosto da digerire.

Quel bicchiere di vino è stato il primo passo di un sentiero che scendeva a spirale.

Tuttavia, Demi Lovato ha parlato di come il suo precedente manager l’aveva tenuta al guinzaglio quando si trattava di controllare ciò che mangiava per mantenere perfetta la sua “immagine”. Ne ha parlato: “ci sono state volte in cui ho vissuto in palestra. Mangiavo un pasto, andavo ad allenarmi. E questa non è felicità per me. Questa non è libertà. “Stavo solo andando a sbattere contro un muro, e onestamente penso che questo sia quello che mi ha spinto a cambiare. Ho cercato di dire al mondo che ero felice con me stessa quando in realtà non lo ero”.

Solo poche settimane prima della sua overdose quasi fatale, Demi ha pubblicato una canzone intitolata “Sober” in cui rivela di aver avuto una ricaduta.



Nel ritornello della canzone Dancing With the Devil, Demi Lovato rivela come ha fatto una danza con il diavolo e si è quasi persa. Guardando indietro, si rende conto dei pericoli del gioco a cui stava giocando. Doveva avvicinarsi alla morte nel 2018 per capire che il prezzo di quella danza era la sua vita.

La cover di Dancing With the Devil di Demi Lovato.

Demi Lovato ammette: “È così difficile dire di no quando balli con il diavolo”.

Nel secondo verso, Demi Lovato dice di essere passata dal “vino rosso poco” ad un “tubo di vetro” e fa riferimento alla sua dipendenza da crack-cocaina e metamfetamine (Meth). Il tubo di vetro viene utilizzato per inalare i farmaci. Un foglio di carta stagnola viene utilizzato per bruciare l’eroina.

Alla fine Demi Lovato chiede perdono al Signore per tutto ciò che ha fatto. Soprattutto, è dispiaciuta per lei, sente di aver ingannato se stessa.

Se la canzone di Demi Lovato rispecchia ciò che stai vivendo in questo momento, contatta qualcuno che potrebbe darti una mano. Demi insegna che non è mai troppo tardi per uscire dalla danza con il diavolo.

L’album

Il nuovo album di Lovato è il sequel di Tell Me You Love Me del 2017. Contiene 19 canzoni e tre bonus. Fungerà da complemento al suo documentario Demi Lovato: Dancing With the Devil, che è stato presentato in anteprima durante il SXSW e ora sono presenti quattro puntate su YouTube.

L’album e il documentario, diretti da Michael D. Ratner, raccontano la storia dell’overdose quasi fatale a Lovato nel 2018 e il suo successivo percorso verso la guarigione. Nei primi due episodi della docuserie, Lovato descrive nel dettaglio la sua dipendenza e gli sforzi per diventare sobria.

La traduzione del testo di Dancing With the Devil

è solo un bicchiere di vino rosso, starò bene

voglio farlo ogni notte

penso bene

me lo merito

penso a quelle rincorse

penso che ne valga la pena per la mia mente

Realtà contorta, insana senza speranza

ti ho detto che stavo bene ma stavo mentendo

stavo ballando con il diavolo

ero fuori controllo

sono quasi andata in paradiso

è stato più vicino di quanto immagini

ho giocato con i nemici

scommesso con la mia anima

è difficile dire di no

quando balli con il diavolo

E’ solo un piccola linea da superare, starò bene

ma presto quella linea bianca diventerà una pipa in vetro

fogli di carta stagnola, hanno la meglio su di me

continuo a pregare di non essere alla fine della mia vita

Realtà contorta, insana senza speranza

ti ho detto che stavo bene ma stavo mentendo

stavo ballando con il diavolo

ero fuori controllo

sono quasi andata in paradiso

è stato più vicino di quanto immagini

ho giocato con i nemici

scommesso con la mia anima

è difficile dire di no

quando balli con il diavolo

pensavo di conoscere il limite

pensavo di poterlo abbandonare

pensavo di poter andarmene via facilmente

ma eccomi, sto precipitando

prego per giorni migliori, che arrivino e tolgano via il dolore

potete perdonarmi?

Signore, mi dispiace di aver ballato con il diavolo

stavo ballando con il diavolo

ero fuori controllo

sono quasi andata in paradiso

è stato più vicino di quanto immagini

ho giocato con i nemici

scommesso con la mia anima

è difficile dire di no

quando balli con il diavolo

Il testo in lingua originale di Dancing With the Devil di Demi Lovato

[Intro]

Oh-woah

[Verso 1]

It’s just a little red wine, I’ll be fine

Not like I wanna do this every night

I’ve been good, don’t I deserve it?

I think I earned it, feels like it’s worth it

In my mind, mind

[Pre-Ritornello]

Twisted reality, hopeless insanity

I told you I was okay, but I was lying

[Ritornello]

I was dancing with the devil, out of control

Almost made it to Heaven

It was closer than you know

Playing with the enemy, gambling with my soul

It’s so hard to say no

When you’re dancing with the devil

Mm-mm-mm, yeah, yeah

[Verso 2]

It’s just a little white line, I’ll be fine

But soon, that little white line is a little glass pipe

Tinfoil remedy, almost got the best of me

I keep praying I don’t reach the end of my lifetime, mm



[Pre-Ritornello]

Twisted reality, hopeless insanity

I told you I was okay, but I was lying

[Ritornello]

I was dancing with the devil, out of control

Almost made it to Heaven

It was closer than you know

Playing with the enemy, gambling with my soul

It’s so hard to say no

When you’re dancing with the devil

[Ponte]

Thought I knew my limit, yeah

I thought that I could quit it, yeah

I thought that I could walk away easily

But here I am, falling down on my knees

Praying for better days to come and wash this pain away

Could you please forgive me?

Lord, I’m sorry for dancing with the devil

Oh, yeah-yeah

[Ritornello]

Dancing with the devil, out of control (Yeah, yeah)

Almost made it to Heaven

It was closer than you know (Closer than you know)

Playing with the enemy (Oh), gambling with my soul (Woah, woah)

It’s so hard to say no

When you’re dancing with the devil, mm



[Conclusione]

Yeah, yeah, mm