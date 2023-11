Nel vasto catalogo di produzioni originali Netflix sta per arrivare un nuovo lavoro: stiamo parlando di un film attualmente ancora privo di titolo con alla regia Antoine Fuqua e che avrà come protagonista il celeberrimo generale cartaginese Annibale, il quale, secondo le prime indiscrezioni, verrà interpretato da Denzel Washington.

Si tratta della terza collaborazione tra attore e regista, questa, dal momento che Fuqua ha già diretto Washington sul set del thriller crime “Training day” (2001) e della trilogia d’azione “The Equalizer” (2014-2023).

Ma di cosa parlerà più nel dettaglio il nuovo film Netflix?

Stando alla sinossi ufficiale, l’obiettivo è quello di raccontare la vera storia di Annibale, incentrandosi in particolare sulle battaglie cruciali da lui condotte contro la Repubblica di Roma in occasione della Seconda guerra punica.

Un’opera dal profondo taglio storico, dunque, della cui scrittura si è occupato John Logan, nome non nuovo nel panorama cinematografico, in quanto è stato anche lo sceneggiatore di “The Aviator” e “Il gladiatore“.

E proprio per quanto riguarda “Il gladiatore“, compare nuovamente il nome di Denzel Washington, il quale infatti fa parte del cast del sequel di questo famoso e amatissimo film di Ridley Scott, che uscirà nelle sale durante il mese di novembre del prossimo anno.

Non si hanno invece al momento maggiori informazioni circa il film Netflix su Annibale, ma sarà nostra premura tenervi aggiornati man mano che verranno rilasciate news dalle fonti ufficiali.

Voi intanto che ci dite? Vi ispira questa nuova pellicola? Siete curiosi di vedere Denzel Washington nei panni di Annibale o avreste preferito qualche altro attore? Fateci sapere tutte le vostre opinioni in merito qui sotto nei commenti, vi aspettiamo!