Le docuserie sono sempre più le protagoniste delle piattaforme di streaming. Di recente, infatti, Netflix ha annunciato l’uscita della docuserie Arnold su Arnold Schwarzenegger ed ora è il turno di un altro grande personaggio del mondo del cinema internazionale: stiamo parlando di Tim Burton.

Le docuserie ed i documentari in generale piacciono al pubblico perché ci permettono di avvicinarci a personaggi che, altrimenti, sarebbero lontani da noi, ma al tempo stesso ci fanno anche aprire gli occhi. Infatti, siamo portati a pensare che la vita dei personaggi famosi sia una vita da sogno dove tutto va sempre per il verso giusto, dove i protagonisti sono i soldi e la felicità. Niente di più sbagliato perché anche i personaggi famosi hanno fatto e fanno quotidianamente sacrifici, convivono con ostacoli e con momenti di tristezza e sconforto. Ed ora siamo pronti a conoscere meglio Tim Burton che, di recente, è stato sulla bocca di tutti grazie al successo della serie tv Mercoledì, che ci racconta le avventure della giovane Mercoledì Addams. La docuserie su Tim Burton sarà composta da quattro episodi ed alla regia troviamo Tara Wood (già alla regia di QT8 – Quentin Tarantino The First Eight), mentre le musiche originali saranno affidate a Danny Elfman.

La docuserie ci darà la possibilità di conoscere meglio il regista di film di successo come Edward Mani di Forbice, Batman e Beetlejuice per citarne alcuni. Il lavoro viene definito come un viaggio ultraterreno ed onirico nella mente di Tim Burton dove, puntata dopo puntata, scopriremo come ha creato il suo stile di lavoro, quali sono state le sue fonti di ispirazione, ma anche come è nato il suo essere spaventoso con un senso di stravaganza. Spazio anche ad interviste a persone a lui care o a colleghi, d’altronde chi meglio di loro lo può conoscere? Troveremo Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega per fare alcuni nomi e proprio Depp su Tim Burton afferma che:

“Il filmmaker più importante che ha cambiato completamente la mia vita è Tim. All’inizio è lui che ha lottato per me”.

Primo piano del regista Tim Burton

A proposito della docuserie, invece, la regista Tara Wood rivela che:

“Nel realizzare questo documentario, la famiglia creativa di Tim, un gruppo di geni creativi, mi hanno incontrata con cuori aperti ed entusiasmo per condividere ciò che conoscono del mondo unico e magico di Tim. Ed è stata un’esperienza davvero in grado di ispirare, gioiosa e che ha cambiato la mia vita. Qualsiasi cosa tu faccia o a prescindere da dove tu provenga, la storia di Tim ti ispirerà”.

Al momento non sappiamo ancora su quale piattaforma di streaming andrà in onda la docuserie su Tim Burton, ma sicuramente a breve lo scopriremo. Proprio in questi giorni, infatti, la docuserie verrà proposta ai finanziatori nel corso del Festival del Cinema di Cannes. Non ci resta altro che aspettare mentre Tim Burton è al lavoro per Beetlejuice 2, il sequel del film del 1988, con un cast di tutto rispetto: Jenna Ortega, Winona Ryder, Monica Bellucci e Catherine O’Hara.

