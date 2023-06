Doja Cat, cantante di Los Angeles classe 1995, sta diventando sempre più un nome conosciuto nel panorama della musica internazionale. Nonostante la giovane età, infatti, è già protagonista di brani di successo come Purrr!

Voce di brani come Say So, Woman, Need to Know, Get Into It (Yuh) fino a Like That per citarne alcuni. Ed oggi Doja Cat è pronta per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 16 giugno, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Attention che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Attention inaugura, in modo ufficiale, l’avvicinamento della cantante al mondo del rap ed è stato scritto insieme a Y2K ed a Roget Chahayed. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album atteso entro la fine di quest’anno e che arriva dopo il successo di Planet Her. La decisione di avvicinarsi al mondo del rap non è stata certo una novità in quanto Doja Cat stessa, qualche mese fa, aveva rivelato l’intenzione di prendere le distanze dalla musica pop che l’ha resa famosa a livello mondiale.

Il significato di Attention

Attention, il nuovo singolo di Doja Cat, è pieno di metafore e di giochi di parole. Tratta temi importanti come la fiducia in noi stessi, ma anche il desiderio di riconoscimento e l’emancipazione. Ma soprattutto è un brano che riflette in pieno la vita della cantante in quanto si scaglia contro i suoi haters. Nel testo ricorda tutte le recenti volte in cui è stata attaccata pubblicamente, soprattutto dopo la sua decisione di radersi la testa. La canzone paragona tutti gli odiatori che si scagliano contro la cantante agli animali domestici che cercano solo attenzioni: una volta che gli dai un po’ di attenzione, sono felici e non danno più fastidio. Il testo di Attention ci rivela come queste persone si divertino ad attaccare così facilmente ma che, al tempo stesso, non fanno paura a Doja Cat perché non possono davvero farti del male. Certo, possono farti arrabbiare, ma non di certo ferirti nel profondo. La cantante si rivolge ai suoi haters dicendo che ha capito che i loro attacchi sono solo grida di aiuto e di bisogno di attenzione, d’altronde se utilizzano il suo nome sicuramente l’argomento diventa virale. Ci hanno provato a farle del male, ma non ci sono riusciti e lei è “ancora tra i migliori rapper in circolazione”.

E tu sei un fan di Doja Cat? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Attention? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Attention

Tesoro, se ti piace, allunga la mano e accarezzalo

Questo non morde, non diventa aggressivo

Mostrarti come toccarlo, tenerlo come se fosse prezioso

Non ha bisogno del tuo amore, ha solo bisogno di attenzioni

Amami, ha bisogno, cerca affetto (Così dolce)

Affamato, attira l’attenzione (Aiutami)

Ha bisogno, cerca affetto (Baby)

Affamato (Sì), fa schifo (Sì)

Guardami, guardami, stai guardando?

Il mio gusto è buono, ma ho dovuto reindirizzare la mia cucina

Avrei potuto essere un apripista, reindirizzo la prenotazione

L’ho letto, tutti i commenti dicono “D, sono davvero scosso”

“D, hai bisogno di vedere un terapista, stai cercando?”

Sì, quello che ho preso, sono davvero i migliori

Ora mi sembra di vedere che voi puttane siete depresse

Non ho paura di dire finalmente merda con il mio petto

Ho perso un po’ di peso, ma non ho mai perso un sedere

Sembra buono, ma ora la mia testa calva corrisponde al mio…

Ho un bell’aspetto, ma ora dicono tutti che sono brutto

Boo-hoo, mio negro, non sono triste che tu non mi scopi

Mi dispiace che pensavi davvero che il tuo culo fosse sopra di me

Sei fortunato, perché ho appena pagato il conto con una risposta

Ho appena fatto accumulare i tuoi soldi fino alle ginocchia

Ho appena fatto salire le tue statistiche, ora hai una spunta blu

Ora puoi permetterti di andare a reinstallare una nuova parrucca

Ora puoi permetterti di non essere schifoso, vai a fare merda

Parla delle tue stronzate su di me, posso facilmente confutarlo, è stupido

Mi segui, ma non ti interessa davvero la musica

Tesoro, se ti piace, allunga la mano e accarezzalo

Questo non morde, non diventa aggressivo

Mostrarti come toccarlo, tenerlo come se fosse prezioso

Non ha bisogno del tuo amore, ha solo bisogno di attenzioni

Amami, ha bisogno, cerca affetto (Così dolce)

Affamato, attira l’attenzione (Aiutami)

Ha bisogno, cerca affetto (Baby)

Affamato, è diabolico (Sì)

Guardami, guardami, sono nudo

La vulnerabilità mi ha fatto guadagnare un sacco di soldi

Mi sono infilato tutto un perizoma nel culo e ti ho insegnato a scuoterlo

Ho pagato tutto il mio rispetto a coloro che mi hanno insegnato a farlo

E ora raccolgo i frutti senza alcun confronto

Caderete tutti nel manzo ma questa è un’altra conversazione

Mi dispiace, ma lo troviamo tutti davvero divertente

Perché vogliamo tutti vederli scivolare e cadere dritti sulla faccia

E tutti vogliamo essere noi a vedere la devastazione

Non farne parte, ma la cattiva stampa non è buona?

La mancanza di rispetto è reale, che aspetto ha questo Patek?

Tira fuori il libretto degli assegni, ora perché hai il collo storto?

Non imparo mai a diventare una superstar da un libro di testo

Parlando di lei che cade, perché viene prenotata?

Amico, sono stato umile, sono stanco di tutta la deprecazione

Fammi solo flettere, fratello, lasciami solo scoppiare merda?

“Perché pensa di essere Nicki M? Pensa di essere una merda calda”, hmm

Non ho mai dato una F, vai a mescolare la pentola, cagna

Vi ho messo la testa sotto terra proprio come uno struzzo

Certo che stronze paragonate Doja a chi è il più figo



Tesoro, se ti piace, allunga la mano e accarezzalo

Questo non morde, non diventa aggressivo

Mostrarti come toccarlo, tenerlo come se fosse prezioso

Non ha bisogno del tuo amore, ha solo bisogno di attenzioni

Amami, ha bisogno, cerca affetto (Così dolce)

Affamato, attira l’attenzione (Aiutami)

Ha bisogno, cerca affetto (Baby)

Affamato, è diabolico